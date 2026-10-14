Zbog greške na glasačkim listićima ponavljaju se izbori u Brčkom

Ponovljeni izbori u Brčkom bit će održani u nedjelju, 18. oktobra, na biračkom mjestu Bukvik, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila prethodno glasanje zbog nepravilnosti u izbornom materijalu. Odluka je donesena jer dijelu birača nisu bili osigurani odgovarajući glasački listići za Parlamentarnu skupštinu BiH.

Na ovom biračkom mjestu registrovano je 406 birača, od kojih 322 imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske. Upravo oni na Općim izborima održanim 4. oktobra nisu mogli ostvariti svoje biračko pravo za navedeni nivo vlasti.

Članica Izborne komisije Brčko distrikta Ljiljana Orendi pojasnila je da su nepravilnosti nastale zbog greške prilikom izrade glasačkih listića, koji nisu bili pripremljeni u skladu s propisima.

Zbog toga je dovedena u pitanje regularnost glasanja, ali i pravo građana da biraju svoje predstavnike u državnom parlamentu.

Na biračko mjesto mogu izaći svi registrovani birači

Ponovljeni izbori u Brčkom neće biti organizovani samo za građane koji zbog greške nisu mogli glasati. Pravo ponovnog izlaska na biralište imat će svih 406 birača upisanih u Centralni birački spisak za Bukvik, uključujući i one koji su glasali 4. oktobra.

Orendi je naglasila da će se glasanje provesti u potpunosti, prema istim kandidatskim listama i biračkom spisku koji su korišteni na prethodnim izborima.

Iz Izborne komisije najavljeno je pojačano prisustvo posmatrača kako bi se osigurala transparentnost izbornog postupka. Uz već akreditovane posmatrače, očekuju se i predstavnici međunarodnih organizacija te članovi Izborne komisije.

Prema riječima Orendi, do ponovljenog glasanja neće biti organizovana nova predizborna kampanja, a politički subjekti ne bi trebali provoditi dodatne promotivne aktivnosti u vezi s ovim biračkim mjestom.

Izborna komisija Brčko distrikta pozvala je sve registrovane birače da u nedjelju izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo.