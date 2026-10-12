Glasovi iz dijaspore stigli u CIK: Mogu utjecati na konačne rezultate izbora

Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH), gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjera počet će brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli utjecati na konačnu raspodjelu mandata na pojedinim nivoima vlasti.

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba potvrdio je za Fenu da je glasački materijal iz inostranstva zaprimljen i da se trenutno provode potrebne procedure.

„Stigli su svi paketi. Vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova“, izjavio je Kalaba.

Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, 9. oktobra, pet dana nakon održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je da će sve pošiljke pristigle u propisanom roku biti upućene na daljnju obradu u Glavni centar za brojanje.

Glasovi iz dijaspore mogu promijeniti raspodjelu mandata

Prebrojavanje glasova iz inostranstva posebno je značajno za izborne utrke u kojima su razlike između kandidata i političkih stranaka male.

Prema navodima Fene i Klix.ba, dodatni glasovi mogli bi utjecati na raspored mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i na rezultate izbora za potpredsjednika ovog entiteta.

Promjene su moguće i u pojedinim kantonalnim skupštinama te Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, gdje razlike u broju osvojenih glasova mogu biti odlučujuće za raspodjelu mandata.

Konačan utjecaj glasova iz dijaspore bit će poznat tek nakon njihove verifikacije i brojanja.

Za glasanje izvan BiH registrovano više od 48.000 birača

Prema konačnim podacima CIK-a objavljenim u augustu, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2026. godine registrovano je 48.078 birača.

Od tog broja, 45.457 birača registrovano je za glasanje putem pošte, dok je 2.621 birač registrovan za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Broj registrovanih birača ne predstavlja i broj pristiglih glasova. Tačan broj zaprimljenih pošiljki i važećih glasačkih listića bit će poznat nakon završetka njihove obrade.

Iz CIK-a je potvrđeno da se pripremaju statistički podaci o glasačkom materijalu pristiglom iz inostranstva.

Prema riječima člana CIK-a Željka Bakalara, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja Općih izbora.