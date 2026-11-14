CIK odbio zahtjeve za pristup izbornim podacima, TI BiH i Koalicija Pod lupom najavljuju pravne korake

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjeve Transparency Internationala u BiH (TI BiH) i Koalicije Pod lupom za dostavljanje podataka prikupljenih putem uređaja za elektronsku identifikaciju birača i skenera glasačkih listića. Organizacije smatraju da bi objavljivanje tih informacija moglo pomoći u utvrđivanju eventualnih nepravilnosti tokom izbornog procesa.

Traženi podaci odnose se na izlaznost birača na pojedinačnim biračkim mjestima, broj osoba koje nisu mogle biti identificirane otiskom prsta, kao i biračka mjesta na kojima nove izborne tehnologije nisu korištene ili su zabilježena odstupanja između elektronskog i ručnog brojanja glasova.

Iz TI BiH i Koalicije Pod lupom navode da je CIK odbio dostaviti informacije iako su izborni rezultati već potvrđeni. Tokom sjednice na kojoj se raspravljalo o zahtjevu, kao jedan od razloga za uskraćivanje podataka navedena je mogućnost njihovog pogrešnog tumačenja u javnosti.

„To su pojedinačni podaci koji kad bi se iz konteksta izvukli mogu se na različite načine interpretirati i mogla bi se u javnosti steći potpuno pogrešna slika o ovome“, kazao je član CIK-a Suad Arnautović, uz obrazloženje da podaci neće biti dostavljeni prije rasprave u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Dvije organizacije smatraju da je takvo postupanje nezakonito te najavljuju pokretanje pravnih postupaka radi zaštite transparentnosti i integriteta izbornog procesa.

Podaci ukazuju na moguća odstupanja

Prema podacima Koalicije Pod lupom, na svega 55,8 posto posmatranih biračkih mjesta broj glasačkih listića za Predsjedništvo BiH odgovarao je broju birača evidentiranih putem elektronskih uređaja. Odstupanja veća od tri glasa, u pozitivnom ili negativnom smjeru, zabilježena su na 6,5 posto posmatranih biračkih mjesta.

Analiza Transparency Internationala BiH ukazala je na više od 500 biračkih mjesta s indikatorima potencijalnih izbornih nepravilnosti. Među njima su biračka mjesta s izlaznošću većom od 80 posto, udjelom nevažećih listića iznad 15 posto ili koncentracijom glasova za jednog kandidata većom od 80 posto.

Organizacije ukazuju i na neuobičajen rast broja birača između 17 i 19 sati u brojnim lokalnim zajednicama, prema zvaničnim podacima o izlaznosti.

Traže objavu svih podataka o izbornim tehnologijama

Iz TI BiH i Koalicije Pod lupom upozoravaju da još nije razjašnjeno jesu li konačni rezultati mijenjani u odnosu na preliminarne. Također, javnosti nisu dostupna poređenja elektronski evidentirane izlaznosti s brojem glasačkih listića, kao ni rezultata elektronskog i ručnog brojanja.

Nejasno je i da li se izlaznost prikazana na zvaničnoj stranici CIK-a odnosi na broj birača evidentiranih putem uređaja za identifikaciju ili na broj obrađenih glasačkih listića.

S obzirom na to da su izborni rezultati potvrđeni i da izbori nisu poništeni ni na jednom biračkom mjestu, organizacije smatraju da više nema prepreka za objavljivanje svih informacija o korištenju novih izbornih tehnologija.

Pozvale su CIK BiH da bez odlaganja dostavi tražene podatke, uz upozorenje da uskraćivanje informacija može dodatno narušiti povjerenje javnosti u izborni proces.