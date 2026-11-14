Za povrat PDV-a na prvu nekretninu odobreno više od 16,5 miliona KM, Tuzla među vodećima

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) do 14. novembra riješila je 1.122 zahtjeva za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Pozitivno je okončan 1.003 zahtjeva, a građanima je odobren povrat veći od 16,5 miliona KM.

Prema podacima UIO-a, negativna rješenja donesena su za 119 zahtjeva.

Najviše rješenja o povratu izdao je Regionalni centar Sarajevo, ukupno 315. Na drugom mjestu je Tuzla sa 297 rješenja, zatim Banja Luka sa 254 i Mostar sa 137.

Od ukupno 1.003 pozitivno riješena zahtjeva, 898 rješenja već je uručeno građanima, kojima je novac uplaćen na račune. Za preostalih 105 rješenja u toku je dostava putem pošte.

Zašto su zahtjevi odbijeni?

Najčešći razlog za odbijanje zahtjeva bio je taj što je nekretnina uknjižena prije 12. aprila 2025. godine, kada je na snagu stupio Zakon o dopunama Zakona o PDV-u.

Negativna rješenja dobili su i podnosioci koji već imaju druge nekretnine u vlasništvu, kao i oni čiji stan još nije uknjižen ili je u fazi izgradnje. Dio zahtjeva odbijen je zbog nepotpune dokumentacije koja nije dostavljena ni nakon poziva UIO-a.

U jednom slučaju postupak je obustavljen jer je podnosilac odustao od zahtjeva.

Kada građani dobijaju novac?

Iz UIO-a pojašnjavaju da vrijeme isplate zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u regionalnom centru novac se uplaćuje već narednog dana.

Ukoliko se rješenje dostavlja poštom, isplata slijedi nakon što UIO zaprimi povratnicu kao potvrdu da je dokument uručen, zbog čega postupak može trajati nekoliko dana duže.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu pristiglih zahtjeva, a o broju izdatih rješenja javnost će informisati jednom sedmično.