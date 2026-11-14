Večeras igraju Zmajevi: BiH protiv Švedske u važnoj utakmici Lige nacija

RTV SLON

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švedske u petom kolu UEFA Lige nacija. Susret se igra na Strawberry Areni u Solni, s početkom u 20:45 sati, a izabranike selektora Sergeja Barbareza očekuje jedan od najvažnijih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Zmajevi u utakmicu ulaze s osam osvojenih bodova iz četiri kola i nalaze se na drugom mjestu grupe B4, s dva boda manje od vodeće Švedske. Večerašnji susret predstavlja priliku da bh. reprezentacija preuzme prvo mjesto na tabeli i napravi značajan korak prema osvajanju grupe.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u Švedsku, gdje su sinoć na Strawberry Areni odradili službeni trening i posljednje pripreme za susret. Treningu su prisustvovali i predstavnici Nogometnog saveza BiH, među kojima predsjednik Vico Zeljković, potpredsjednici Ivan Beus i Irfan Durić te savjetnik predsjednika Marko Miličić, koji su igračima i stručnom štabu poželjeli sreću.

Zmajevi protiv Švedske traže važnu pobjedu

Bosna i Hercegovina i Švedska već su odmjerile snage u aktuelnom izdanju Lige nacija. Susret odigran u oktobru završen je rezultatom 1:1, pa večerašnja utakmica donosi novu priliku za dokazivanje protiv direktnog konkurenta za prvo mjesto.

Izabranici Sergeja Barbareza u dosadašnjem dijelu takmičenja pokazali su da mogu ravnopravno igrati protiv kvalitetnih protivnika. Posebno se ističe pobjeda protiv Rumunije u gostima rezultatom 4:2, kao i trijumf nad Poljskom.

Švedska će imati prednost domaćeg terena, ali bh. reprezentacija ima jasan rezultatski motiv. Pobjedom bi Zmajevi prestigli domaćina na tabeli uoči posljednjeg kola.

Nakon Švedske slijedi utakmica protiv Rumunije u Zenici

Večerašnji susret u Solni pretposljednji je za Bosnu i Hercegovinu u grupnoj fazi Lige nacija.

Zmajevi će posljednju utakmicu odigrati u utorak, 17. novembra, kada će na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti selekciju Rumunije. Taj susret također počinje u 20:45 sati.

U drugoj utakmici grupe B4 večeras se sastaju Rumunija i Poljska, a rezultati oba susreta mogli bi značajno utjecati na rasplet borbe za konačan poredak.

 

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