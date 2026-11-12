Od Radnika iz Hadžića do SP: Amar Memić otkrio šta mu je bilo najteže na putu do uspjeha

Jasmina Ibrahimović

Amar Memić, reprezentativac Bosne i Hercegovine, u ekskluzivnom razgovoru za RTV Slon govorio je o predstojećim utakmicama protiv Švedske i Rumunije, iskustvu nastupa na Svjetskom prvenstvu, ali i životnom putu koji ga je od nižih liga bh. fudbala doveo do reprezentativnog dresa.

Uoči odlučujućih utakmica Lige nacija, Memić ne krije da su ambicije Zmajeva velike. Reprezentacija BiH želi se boriti za prvo mjesto u grupi, a mladi fudbaler smatra da je ekipa kroz zajedničke nastupe stekla iskustvo i samopouzdanje potrebno za velike izazove.

Tokom razgovora osvrnuo se i na saradnju sa selektorom Sergejem Barbarezom, atmosferu među reprezentativcima te utjecaj iskusnijih saigrača na razvoj mlađih igrača.

Posebno zanimljiv dio intervjua odnosi se na njegov put od Radnika iz Hadžića, preko Slovenije i Češke, do najveće fudbalske scene. Iza uspjeha koji navijači danas vide stoje odricanja, povrede i teški trenuci o kojima se znatno rjeđe govori.

Šta mu je bilo najteže na početku karijere, kakve je savjete dobivao od Edina Džeke, koliko mu znači Barbarezovo povjerenje i šta očekuje od predstojećih utakmica reprezentacije, Memić je otkrio u razgovoru za RTV Slon.

Kompletan intervju s Amarom Memićem pogledajte u videu u nastavku.

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