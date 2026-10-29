Sead Kolašinac upitan za utakmice protiv Švedske i Rumunije

Sead Kolašinac mogao bi propustiti novembarske utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske i Rumunije u UEFA Ligi nacija. Iskusni defanzivac Atalante još se oporavlja od povrede mišića lijeve natkoljenice, a posljednje informacije iz Italije ukazuju na mogućnost dužeg odsustva s terena nego što se prvobitno očekivalo.

Kolašinac se povrijedio 18. oktobra tokom utakmice protiv Milana, kada je već u 19. minuti morao napustiti teren. Naknadni pregledi pokazali su istegnuće mišića lijeve natkoljenice, a prve procjene govorile su o pauzi od približno dvije sedmice.

Međutim, bh. reprezentativac još nije spreman za povratak takmičarskim obavezama. Atalanta je potvrdila da Kolašinac nastavlja rehabilitaciju, zbog čega neće biti u sastavu za večerašnje gostovanje Fiorentini u devetom kolu italijanske Serije A.

Sead Kolašinac još nije spreman za povratak na teren

Prema informacijama italijanskog Sky Sporta, povratak Kolašinca očekuje se početkom novembra, dok pojedine druge prognoze ukazuju na mogućnost da će oporavak trajati do završetka reprezentativne pauze.

Portal Onefootball navodi da bi se defanzivac mogao oporaviti tokom prve polovine novembra, ali i da postoji mogućnost da se na teren vrati tek nakon reprezentativnog okupljanja.

Takav razvoj situacije predstavljao bi problem za selektora Sergeja Barbareza, koji je Kolašinca uvrstio na spisak igrača za završne utakmice grupne faze Lige nacija.

Bosna i Hercegovina će 14. novembra gostovati Švedskoj u Solni, dok će tri dana kasnije, 17. novembra, na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju.

Kolašinac je jedan od najiskusnijih igrača reprezentacije i važan član odbrambene linije, pa bi njegov izostanak mogao utjecati na planove stručnog štaba za ove susrete.

Čak i ako se vrati treninzima početkom narednog mjeseca, ostaje pitanje hoće li do reprezentativnog okupljanja uspjeti povratiti punu fizičku spremnost i takmičarski ritam.

Za sada iz Nogometnog saveza BiH nije saopćeno da će Kolašinac propustiti novembarske utakmice, a njegov nastup zavisit će od daljnjeg toka rehabilitacije i procjene medicinskih timova.