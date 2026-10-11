Nikola Katić proslavio 30. rođendan sa saigračima iz Schalkea

RTV SLON
Foto: FC Schalke 04

Bosanskohercegovački reprezentativac Nikola Katić proslavio je 30. rođendan, a tim povodom saigrači i stručni štab Schalkea 04 priredili su mu iznenađenje. Među prisutnima bili su i Edin Džeko te trener njemačkog kluba Miron Muslić.

Katića su u klupskim prostorijama dočekali rođendanska torta, pjesma i čestitke saigrača, a atmosfera je zabilježena i na snimku koji je Schalke podijelio na društvenim mrežama.

U slavlju su učestvovali Džeko i Muslić, koji zajedno s Katićem predstavljaju važan bosanskohercegovački dio njemačkog kluba.

Katić nakon reprezentativnih obaveza nastavlja sezonu u Schalkeu

Nakon rođendanskog iznenađenja, Katić je zahvalio saigračima i istakao da je zadovoljan što je dio ekipe.

„Sretan sam što sam dio ove grupe. Nadam se da ćemo sutra osvojiti tri boda“, poručio je Katić.

Schalke 11. oktobra očekuje gostovanje Freiburgu, a Katić se klupskim obavezama vraća nakon nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Bh. defanzivac odigrao je četiri utakmice u Ligi nacija pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, a nakon intenzivnog reprezentativnog ciklusa očekuje ga nastavak takmičenja u njemačkom fudbalu.

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