Edin Džeko iznenadio dječaka Uroša iz Banjaluke: „Vidio sam crtež, prelijep je“

Edin Džeko ispunio je želju sedmogodišnjem Urošu iz Banjaluke, koji je teško podnio njegov oproštaj od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je dječakov crtež privukao pažnju na društvenim mrežama, legendarni bh. nogometaš odlučio mu je poslati ličnu videoporuku.

Priča je počela na času pravoslavne vjeronauke, kada je Uroš dobio zadatak da nacrta osobu koja se moli. Umjesto nekoga iz svog neposrednog okruženja, dječak je odlučio nacrtati svog nogometnog idola Edina Džeku, i to kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Njegova majka Maja Preradović objavila je crtež na Instagramu i otkrila koliko je njenog sina pogodila vijest da Džeko više neće nastupati u reprezentativnom dresu.

„Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od sedam godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za BiH“, napisala je Maja.

Uz fotografiju crteža uputila je i molbu korisnicima društvenih mreža da podijele objavu kako bi stigla do Džeke. Objasnila je da Uroš 17. novembra slavi rođendan i da bi mu mnogo značio potpisani dres omiljenog nogometaša, ali da bi ga obradovala i obična rođendanska čestitka.

Edin Džeko poslao videoporuku koja je oduševila Uroša

Objava je ubrzo stigla do Džeke, koji je odlučio iznenaditi svog malog navijača.

„Ćao, Uroše. Nadam se da si mi dobro i da ti se zahvalim. Vidio sam crtež. Prelijep je i mnogo mi se sviđa. Nadam se da se uskoro vidimo na nekoj utakmici naše reprezentacije. Puno te ljubim“, poručio je Džeko.

Dječak nije mogao sakriti iznenađenje kada je vidio da mu se javio nogometaš kojem se toliko divi.

„Je li ovo stvarno on? Kako? Otkud?“, pitao je Uroš svoju majku.

Maja Preradović potom je zahvalila Džeki što je izdvojio vrijeme za njenog sina, ali i svima koji su dijelili objavu i pomogli da dječakov crtež stigne do njegovog idola.

Dječiji crtež poslao poruku bez podjela

Uroševa majka je još u prvobitnoj objavi naglasila da dječakov izbor nije imao namjeru bilo koga uvrijediti niti umanjiti nečija vjerska uvjerenja.

„Nije važno kako se ko moli. Važno je da se molimo za dobro, da volimo i da poštujemo jedni druge. Uroš ima sedam godina i kroz svoj dječiji crtež pokazuje ono što odrasli često zaborave, a to je da ljubav ne poznaje granice, naciju ni vjeru“, poručila je Maja Preradović.