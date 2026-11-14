Švedska pobijedila BiH u Solni, Zmajevi ostali bez šanse za prvo mjesto u grupi

Zmajevi su nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu poraženi od Švedske rezultatom 3:2 u petom kolu Lige nacija. Domaća selekcija na poluvremenu je imala tri gola prednosti, ali su bh. reprezentativci u nastavku uspjeli smanjiti zaostatak i do posljednjih minuta tražiti izjednačenje.

Pred oko 35.000 navijača Bosne i Hercegovine na Strawberry Areni u Solni, Šveđani su poveli već u petoj minuti. Elanga je ubacio s desne strane, a Svensson je pogodio za 1:0.

Sloboda nije dugo trajala za domaćina, jer su Zmajevi ubrzo zaprijetili preko Tabakovića i Kolašinca. Ipak, umjesto izjednačenja, uslijedio je novi pogodak Švedske. Radeljić je u kaznenom prostoru povukao Gyökeresa, a napadač je u 11. minuti bio siguran s bijele tačke.

Švedska je u 23. minuti preko Isaka postigla i treći pogodak, ali je nakon VAR provjere gol poništen zbog ofsajda. U 38. minuti zbog povrede je teren napustio Tabaković, a zamijenio ga je Ermin Mahmić.

U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena dosuđen je još jedan penal za domaćina, nakon prekršaja Kolašinca nad Svenssonom. Gyökeres je ponovo bio precizan i Švedska je na odmor otišla s prednošću od 3:0.

Drugo poluvrijeme donijelo je potpuno drugačiju sliku na terenu. Već u 47. minuti Mahmić je ubacio loptu, a Gigović pogodio za 3:1. Zmajevi su nakon toga preuzeli inicijativu i nastavili napadati.

Novi pogodak stigao je u 62. minuti. Alajbegović je izveo korner, a Kolašinac glavom zatresao mrežu za 3:2 i vratio neizvjesnost u susret.

Sedam minuta kasnije Memić je imao priliku za izjednačenje nakon ubačaja Dedića, ali nije uspio pogoditi. Švedska je pokušala odgovoriti preko Kuluševskog, čiji je udarac u 73. minuti zaustavio Zlomislić.

U završnici su Zmajevi nastavili pritiskati, dok se domaća selekcija povukla i pokušavala sačuvati prednost. Demirović je u 79. minuti imao priliku, ali je švedski golman pravovremenom intervencijom otklonio opasnost. Bh. reprezentativci su u 85. minuti tražili i jedanaesterac, ali sudija Simone Sozza nije pokazao na bijelu tačku.

Švedska je do kraja sačuvala prednost i upisala pobjedu rezultatom 3:2. Ovim trijumfom stigla je do 13 bodova i osigurala prvo mjesto u grupi, dok je Bosna i Hercegovina ostala na osam bodova. Zmajeve u posljednjem kolu očekuje susret protiv Rumunije.

Strijelci: Svensson 5’, Gyökeres 11’ (penal), 45+1’ (penal) – Gigović 47’, Kolašinac 62’.