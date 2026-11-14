Više od 30.000 navijača BiH u korteu kroz Stockholm: BH Fanaticosi predvode spektakularnu kolonu

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Više od 30.000 navijača Bosne i Hercegovine okupilo se u Stockholmu, odakle su u velikom korteu krenuli prema Strawberry Areni u Solni, gdje Zmajevi večeras od 20:45 sati igraju protiv Švedske u okviru petog kola Lige nacija.

Korteo, predvođen BH Fanaticosima, krenuo je u 18 sati, a ulice švedske prijestolnice ispunjene su bh. zastavama, pjesmom i navijanjem. Navijači, odjeveni u crno, napravili su spektakularnu atmosferu, uz veliki broj zapaljenih baklji.

Velika podrška reprezentaciji potvrđuje najave da bi Zmajevi večeras na tribinama Strawberry Arene mogli imati brojčanu prednost u odnosu na domaće navijače.

BH Fanaticosi su okupljanje najavili pod nazivom „Operacija Stockholm“, pozivajući navijače da se pridruže korteu odjeveni u crno.

Prema informacijama Nogometnog saveza BiH, sektor F, namijenjen navijačima Bosne i Hercegovine, otvoren je u 18:30 sati, sat prije ostalih dijelova stadiona.

Zmajevi u večerašnji susret ulaze s drugog mjesta u grupi i osam osvojenih bodova, dva manje od Švedske. Pobjeda bi reprezentaciji BiH donijela prvo mjesto na tabeli.

pročitajte i ovo

Vijesti

Edin Džeko posjetio Zmajeve u Švedskoj i pružio im podršku pred...

Istaknuto

Večeras igraju Zmajevi: BiH protiv Švedske u važnoj utakmici Lige nacija

BiH

Zmajevi odradili posljednji trening pred duel sa Švedskom

BiH

Nikolina Dragoljević i Elvedina Muzaferija predstavljaju BiH u Svjetskom kupu

Sport

Demirović i Tabaković pred Švedsku: Borba, i pobjeda mora doći

Sport

Naša Jasmina sa Zmajevima: Uskoro donosimo intervju s jednim od najboljih!

BiH

FMUP najavio dodatne obuke policajaca za postupanje u slučajevima nasilja u porodici

Politika

Behija Kulović izabrana za v.d. predsjednicu Naše stranke, poznat datum redovnog kongresa

Vijesti

Sloboda sutra gostuje u Čapljini: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

BiH

Elektroprivreda BiH planira kreditno zaduženje od 50 miliona KM i smanjuje investicije za 54 posto

Vijesti

Šta zaista pomaže bebama kod grčeva: Kapi protiv gasova nemaju dokazanu efikasnost

Učitati više