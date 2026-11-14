FMUP najavio dodatne obuke policajaca za postupanje u slučajevima nasilja u porodici

RTV SLON
Foto: FMUP

Nasilje u porodici i nasilje prema ženama bili su u fokusu sastanka održanog na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) u Sarajevu, na kojem je razgovarano o unapređenju rada policije, dodatnim obukama službenika i boljoj zaštiti žrtava. Sastanku su prisustvovali predstavnici FMUP-a, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i međunarodnih organizacija.

Posebna pažnja posvećena je stručnom usavršavanju policijskih službenika, pružanju psihološke podrške i primjeni propisa koji uređuju postupanje u slučajevima nasilja.

Predstavnici FMUP-a i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavili su aktivnosti na izradi nastavnog plana i programa stručne obuke, kao i pratećih smjernica za policijske službenike. Razgovarano je o njihovom uključivanju u postojeće programe edukacije te o oblastima koje bi trebalo dodatno obraditi kroz praktičnu nastavu.

Psihološka podrška policajcima i bolja zaštita žrtava

Jedna od tema sastanka bila je potreba za sistemskim pružanjem psihološke podrške policijskim službenicima, posebno nakon traumatskih događaja i radi sprečavanja profesionalnog sagorijevanja.

Predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova razmijenili su iskustva o postojećim oblicima podrške, a najavljeno je održavanje dodatnih sastanaka na kojima će biti razmotreni konkretni modeli njenog organizovanja.

Razgovarano je i o primjeni propisa koji se odnose na procjenu rizika, hitne mjere zaštite i druge zaštitne mjere u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova analizirat će dosadašnju primjenu ovih propisa te Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova dostaviti primjedbe i prijedloge za eventualne izmjene.

FMUP će dostavljene prijedloge razmotriti u okviru svojih nadležnosti, s ciljem unapređenja postupanja policijskih službenika i efikasnije zaštite žrtava nasilja.

Na sastanku je istaknuta potreba za nastavkom saradnje federalnih i kantonalnih institucija s međunarodnim partnerima kako bi se iskustva iz prakse uključila u buduće programe policijske obuke.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nasilje nad ženama: U Tuzli počele stručne obuke

BiH

FMUP pokreće kampanju protiv nasilja: Mladi će učiti kako prepoznati nasilje...

Vijesti

Isak s delegacijom iz Poljske: Sigurnost važna za privlačenje investicija

Vijesti

Tri godine od ubistva Nizame Hećimović: Zločin koji je potresao BiH...

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 10. august

Tuzla i TK

U Tuzli sve više prijava nasilja nad ženama i djecom, broj...

Politika

Behija Kulović izabrana za v.d. predsjednicu Naše stranke, poznat datum redovnog kongresa

Vijesti

Sloboda sutra gostuje u Čapljini: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

BiH

Elektroprivreda BiH planira kreditno zaduženje od 50 miliona KM i smanjuje investicije za 54 posto

Vijesti

Šta zaista pomaže bebama kod grčeva: Kapi protiv gasova nemaju dokazanu efikasnost

Vijesti

Imunizacija protiv gripe u FBiH počinje naredne sedmice: Osigurano do 40.000 doza vakcina

Učitati više