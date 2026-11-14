Imunizacija protiv gripe u FBiH počinje naredne sedmice: Osigurano do 40.000 doza vakcina

RTV SLON

Imunizacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala bi početi već naredne sedmice, nakon što su završene propisane kontrole kvaliteta prve uvezene serije vakcina. Za predstojeću sezonu 2026./2027. u Federaciji BiH planirana je distribucija između 30.000 i 40.000 doza.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH saopćio je da je proveo postupak javne nabavke i zaključio ugovore za nabavku ukupno 7.000 doza vakcina. One su prvenstveno namijenjene zdravstvenim radnicima, dok će dio biti dostupan i drugim preporučenim grupama stanovništva.

Dodatne količine vakcina osiguravaju kantonalni zavodi za javno zdravstvo, čime se ukupna količina namijenjena imunizaciji u Federaciji BiH procjenjuje na između 30.000 i 40.000 doza.

Vakcine za novu sezonu već su dopremljene u Bosnu i Hercegovinu, a Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH završila je propisanu kontrolu kvaliteta prve uvezene serije.

Nakon toga slijede primopredaja i prijem vakcina u centralnom skladištu Zavoda za javno zdravstvo FBiH, a potom distribucija prema deset kantonalnih zavoda.

„Naš cilj je da se imunizacija započne u najkraćem mogućem roku te se početak vakcinacije očekuje već naredne sedmice, uz dosljedno poštivanje svih propisanih procedura koje se odnose na kvalitet i sigurnost vakcina“, istakla je Šejla Čolaković, magistrica farmacije i viša stručna saradnica za poslove imunizacije u Zavodu.

Vakcinacija se posebno preporučuje rizičnim grupama

Iz Zavoda podsjećaju da je imunizacija najbolji način zaštite od gripe i njenih mogućih komplikacija. Posebno se preporučuje zdravstvenim radnicima, osobama starijim od 65 godina i hroničnim bolesnicima, bez obzira na životnu dob.

Gripa je zarazna bolest koju uzrokuju virusi tipa A i B, a od obične prehlade razlikuje se, između ostalog, po naglom početku i razvoju simptoma. Najčešće je prate povišena temperatura, glavobolja, opća malaksalost, curenje iz nosa, grlobolja i kašalj.

Virus se prenosi kapljičnim putem, kašljanjem, kihanjem i govorom, a širenju posebno pogoduju zatvoreni prostori. Moguće je i prenošenje putem kontaminiranih ruku i predmeta.

Zavod za javno zdravstvo FBiH u oktobru je započeo pojačani nadzor nad respiratornim virusima, koji će trajati do sredine maja 2027. godine.

Prema riječima prof. dr. Sanjina Muse, voditelja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda, gripa se trenutno sporadično detektuje, dok se veći intenzitet epidemije očekuje u januaru i februaru 2027. godine.

Tokom sezone gripe 2025./2026. u Federaciji BiH prijavljeno je 10 potvrđenih smrtnih slučajeva povezanih s gripom, a vakcinisana je ukupno 31.011 osoba. Najveći broj vakcinisanih činile su osobe starije od 65 godina i hronični bolesnici.

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