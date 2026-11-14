BiH zauzela 48. mjesto na svjetskoj listi mira: Evo kako su rangirane susjedne zemlje

Bosna i Hercegovina zauzela je 48. mjesto na Globalnom indeksu mira za 2026. godinu, što je napredak od devet pozicija u odnosu na prethodno izdanje. Prema izvještaju Instituta za ekonomiju i mir (IEP), među zemljama regije najbolje je rangirana Slovenija, koja se nalazi na četvrtom mjestu u svijetu.

Ovogodišnje, 20. izdanje Globalnog indeksa mira objavljeno je 9. juna, a obuhvata 163 države i teritorije u kojima živi 99,7 posto svjetskog stanovništva.

Indeks ne mjeri sigurnost zemalja iz perspektive turista, već njihov ukupni nivo mira. Procjena se zasniva na 23 pokazatelja iz tri oblasti: društvene sigurnosti, aktivnih sukoba i militarizacije. Niža ocjena označava mirniju zemlju.

Prema ovogodišnjoj listi, Slovenija je zauzela četvrto mjesto s ocjenom 1,369, dok je Hrvatska na 23. poziciji s ocjenom 1,619. Crna Gora nalazi se na 30. mjestu, Albanija na 36, a Sjeverna Makedonija na 46. poziciji.

Bosna i Hercegovina zauzela je 48. mjesto s ocjenom 1,81, Kosovo je na 54. poziciji, dok Srbija dijeli 70. mjesto s Jamajkom.

U poređenju s prethodnom godinom, Slovenija i Hrvatska napredovale su za dvije pozicije, Crna Gora nazadovala je za dvije, Albanija je napredovala sedam, a Sjeverna Makedonija tri mjesta. Kosovo je zadržalo istu poziciju, dok je Srbija napredovala pet mjesta.

BiH ostvarila najveći napredak u regiji

Bosna i Hercegovina zabilježila je najveći pomak među navedenim zemljama, napredujući za devet pozicija. U prethodnom izdanju indeksa dijelila je 59. mjesto.

Prema ovogodišnjim rezultatima, BiH je dva mjesta iza Sjeverne Makedonije, a 22 mjesta ispred Srbije. U odnosu na Hrvatsku, razlika iznosi 25 pozicija.

Izvještaj IEP-a ne donosi pojedinačno objašnjenje promjena na rang-listi za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Također, razlike u ocjenama pojedinih zemalja u sredini liste relativno su male. Između Bosne i Hercegovine i Kosova, naprimjer, razlika iznosi svega 0,02 boda.

Island ponovo najmirnija zemlja svijeta

Na samom vrhu liste nalazi se Island, koji je najmirnija zemlja svijeta 19. godinu zaredom, s ocjenom 1,161. Slijede Novi Zeland i Švicarska, dok je Slovenija na četvrtom mjestu. Među deset najmirnijih zemalja svijeta nalazi se sedam evropskih država.

Istovremeno, globalni nivo mira nastavio je opadati. Prema izvještaju, prosječni nivo mira u svijetu pogoršao se za 0,7 posto, što je dvanaesta uzastopna godina pada. Stanje je pogoršano u 99 zemalja, dok je napredak zabilježen u njih 62.

IEP bilježi 61 aktivni sukob u koji su uključene države, najviše od završetka Drugog svjetskog rata. Tokom 2025. godine u sukobima je poginulo nešto više od 181.000 ljudi.

Na dnu liste, među najmanje mirnim zemljama, nalaze se Rusija, Sudan, Demokratska Republika Kongo, Ukrajina i Izrael. Rusija je ove godine prvi put zauzela posljednje mjesto.