Ne ustajete svaki dan u isto vrijeme? Istraživanje ukazuje na povezanost s depresijom i anksioznošću

Ako ne ustajete svaki dan u isto vrijeme, vaš raspored spavanja mogao bi biti povezan s većom izraženošću simptoma depresije, anksioznosti i usamljenosti, pokazalo je istraživanje naučnika s Univerziteta Kalifornije u San Franciscu i San Diegu.

Studija je objavljena u naučnom časopisu Scientific Reports, a istraživači su analizirali podatke oko 23.000 odraslih osoba koje su tokom istraživanja nosile pametne prstenove Oura. Na osnovu podataka o spavanju izračunali su indeks redovnosti sna na skali od nula do 100, pri čemu viši rezultat označava ustaljeniji raspored odlaska na spavanje i buđenja.

Rezultat između 80 i 89 odgovarao je navici da osoba svakog dana liježe i ustaje unutar približno istog jednosatnog vremenskog raspona. S druge strane, rezultat između 70 i 79 ukazivao je na odstupanja od oko dva sata.

Razlike su zabilježene i u podacima o mentalnom zdravlju. Osobe koje su imale malo ili nimalo simptoma depresije i anksioznosti ostvarile su prosječan rezultat 84. Kod učesnika s izraženim simptomima depresije prosjek je iznosio 75, dok je kod onih s teškom anksioznošću bio 79.

Istraživači su uočili i povezanost između neredovnog sna i češćeg osjećaja usamljenosti. Podaci o mentalnom zdravlju prikupljeni su putem upitnika koje su popunjavali sami učesnici.

Glavna autorica istraživanja Ashley Mason, stručnjakinja za san s Univerziteta Kalifornije u San Franciscu, istakla je važnost redovnog rasporeda spavanja. Prema njenim riječima, nije neophodno da svaka osoba spava tačno osam sati, a dosljednost u vremenu odlaska na spavanje i buđenja mogla bi biti posebno značajna.

Neredovan ritam spavanja Mason je uporedila s džet-legom. Primjer je osoba koja se jednog dana budi u sedam, a drugog u deset sati, čime organizmu stvara svojevrsnu vremensku razliku, iako nije putovala.

Stručnjaci upozoravaju da se povezanost sna i mentalnog zdravlja može posmatrati u oba smjera. Neredovno spavanje može biti povezano s pogoršanjem psihičkog stanja, ali depresija i anksioznost istovremeno mogu otežati uspostavljanje stabilnog rasporeda.

Specijalista za san sa Stanforda Rafael Pelayo istakao je da redovno vrijeme spavanja i buđenja može pomoći u održavanju ritma drugih svakodnevnih aktivnosti, poput obroka, fizičke aktivnosti i druženja. Stručnjak Joshua Sternbach iz zdravstvenog sistema Sutter Health redovnost je opisao kao jedan od tri važna oslonca zdravog spavanja, uz njegovu dužinu i kvalitet.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da pretjerano praćenje i analiziranje sna može izazvati dodatnu zabrinutost i anksioznost, što se negativno može odraziti i na samo spavanje.

Rezultati istraživanja ukazuju na značaj dosljednog rasporeda, ali ne dokazuju da neredovno spavanje direktno uzrokuje depresiju ili anksioznost.