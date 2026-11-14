U BiH se očekuje mraz, a već sutra stiže nova promjena vremena

Nakon nekoliko dana nestabilnog vremena i obilnijih padavina, u Bosni i Hercegovini uslijedilo je kratkotrajno smirivanje vremenskih prilika. Ipak, prema najavama meteorologa, stabilizacija neće dugo trajati, a građane u narednim danima očekuju nove padavine i temperaturne oscilacije.

Kako je saopćeno iz BH Meteo, tokom dana došlo je do djelimičnog razvedravanja, uz niže temperature koje su donijeli sjeverac i bura. U narednoj noći lokalno se očekuje i pojava mraza.

Sutra će jutro biti uglavnom mirnije, a u pojedinim područjima i sunčano. Međutim, tokom dana očekuje se postepeno povećanje naoblake i kiša.

Temperature će potom biti u postepenom porastu, što će najaviti novu južinu početkom naredne sedmice. Prema prognozama BH Meteo, u narednom periodu neće biti značajnije stabilizacije vremena, a padavine će biti česte.

Meteorolozi najavljuju i nastavak temperaturnih oscilacija, uz dosta padavina do kraja novembra.