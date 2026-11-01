Sutra u BiH kiša i snijeg na planinama, temperature u padu

Vremenska prognoza za sutra, 2. novembar, najavljuje oblačno i kišovito vrijeme u Bosni, dok se na planinama očekuje slab snijeg. U Hercegovini će biti djelimično vedro, uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će na pojedinim područjima povremeno imati jake udare.

Jači udari vjetra mogući su u Krajini, jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovini, gdje se očekuje nešto povoljnija temperatura u odnosu na ostatak zemlje.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 2 i 7 stepeni, dok će na jugu dosezati do 11 stepeni.

Tokom dana temperature će u većem dijelu Bosne iznositi od 5 do 10 stepeni, a u južnim krajevima od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza: Nastavlja se nepovoljan period

Loše biometeorološke prilike nastavit će se i sutra, a povećana naoblaka, padavine, zahlađenje i sjeverno strujanje zraka mogli bi izazvati pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika.

Moguće su glavobolje, nervoza, reumatski bolovi i malaksalost, posebno kod osoba osjetljivih na vremenske promjene.

Hroničnim bolesnicima preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, naročito osobama koje imaju astmu i ishemijske zdravstvene tegobe.