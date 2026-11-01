Inflacija u BiH veća nego u većem dijelu Evrope, a plate znatno niže

Inflacija u BiH u septembru je dostigla šest posto, dok se brojne evropske zemlje suočavaju s protestima građana nezadovoljnih visokim troškovima života. Iako cijene rastu i u razvijenijim evropskim državama, razlika je u primanjima, jer zaposleni u Bosni i Hercegovini raspolažu znatno manjim platama, a troškovi osnovnih životnih potreba nastavljaju opterećivati kućne budžete.

Tokom oktobra protesti su organizovani u više evropskih zemalja, uključujući Francusku, Italiju, Španiju, Portugal i Belgiju. Građani su iskazivali nezadovoljstvo zbog visokih cijena energije, goriva, stanovanja i javnih usluga.

Povodi demonstracija razlikovali su se od države do države. U Španiji i Portugalu posebno je izražen problem skupih stanarina, dok su u Italiji među razlozima nezadovoljstva bile cijene goriva.

Rast troškova života dodatno je podstaknut poskupljenjem energenata, koje se odražava na prijevoz, proizvodnju i cijene brojnih proizvoda.

Inflacija u BiH iznad prosjeka eurozone

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, godišnja inflacija u septembru iznosila je šest posto. Istovremeno, Eurostat je objavio da je inflacija u eurozoni dostigla 3,8 posto, nakon 3,2 posto u augustu.

To znači da su potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini rasle brže nego što je iznosio prosjek zemalja eurozone.

Najveći pritisak na građane BiH dolazi od troškova prijevoza, stanovanja i energenata.

Prema objavljenim podacima za septembar, cijene prijevoza bile su za 27,6 posto više nego godinu ranije, dok su troškovi stanovanja i režija porasli za 12,7 posto. Hrana i bezalkoholna pića u istom poređenju zabilježili su blago pojeftinjenje od 0,1 posto.

Iako godišnja inflacija pokazuje koliko su cijene porasle u odnosu na prethodnu godinu, ona ne obuhvata ukupno poskupljenje koje su građani osjetili tokom posljednjih nekoliko godina.

Prosječna plata u BiH iznosi 1.701 KM

Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini za august 2026. godine iznosila je 1.701 KM, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je povećana za 7,7 posto, što znači da su prosječna primanja na državnom nivou rasla brže od godišnje inflacije zabilježene u septembru.

Međutim, takav prosjek ne znači da su svim radnicima plate rasle jednakom brzinom.

Posebno su pogođeni zaposleni s najnižim primanjima. Minimalna plata u Federaciji BiH iznosi 1.027 KM, što je povećanje od 2,7 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Uz godišnju inflaciju od šest posto, kupovna moć tako utvrđene minimalne plate je smanjena.

Potrošačka korpa u Federaciji BiH veća od 3.500 KM

Koliki je raskorak između primanja i troškova života pokazuje i sindikalna potrošačka korpa za septembar, koja je u Federaciji BiH iznosila 3.565,70 KM.

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, prosječna plata u Federaciji od 1.708 KM pokrivala je 47,90 posto vrijednosti korpe, dok je minimalna plata bila dovoljna za svega 28,81 posto procijenjenih troškova četveročlane porodice.

Najveći dio potrošačke korpe odnosi se na prehranu, koja učestvuje sa 46,12 posto. Slijede troškovi stanovanja i komunalnih usluga, obrazovanja, odjeće, higijene i prijevoza.

Za porodicu koja raspolaže jednom prosječnom platom, razlika između mjesečnih primanja i vrijednosti korpe iznosi više od 1.850 KM.

U Republici Srpskoj sindikalna potrošačka korpa za septembar iznosila je 2.964,10 KM, dok je prosječna plata od 1.727 KM pokrivala 58,26 posto tih troškova.

Koliko su plate u BiH niže od evropskih?

Razlika između Bosne i Hercegovine i razvijenijih evropskih ekonomija posebno je vidljiva kada se uporede neto primanja.

Prosječna plata u BiH od 1.701 KM iznosi približno 870 eura.

Prema podacima o godišnjim neto primanjima koje je prenio Euronews, prosječna mjesečna zarada samca u Njemačkoj iznosi približno 2.580 eura, u Francuskoj 2.570, u Španiji 2.100, a u Italiji oko 2.040 eura.

Prema takvom poređenju, prosječna neto plata u BiH iznosi približno trećinu njemačke ili francuske.

Ipak, direktno poređenje plata ne pokazuje u potpunosti razlike u kupovnoj moći, jer se razlikuju i cijene stanovanja, porezni sistemi i troškovi života.

Za radnike u Bosni i Hercegovini dodatni problem predstavlja činjenica da i uz rast prosječnih plata značajan dio zaposlenih nema primanja dovoljna za pokrivanje osnovnih mjesečnih troškova četveročlane porodice.