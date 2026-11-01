Prijeti li novo poskupljenje struje u BiH? Rudnici u krizi, elektroprivrede gomilaju gubitke

Novo poskupljenje struje u BiH moglo bi uslijediti zbog sve težeg stanja u elektroenergetskom sektoru, upozoravaju stručnjaci. Smanjena proizvodnja uglja, finansijski problemi rudnika i višemilionski gubici elektroprivreda povećavaju pritisak na cijene električne energije, posebno pred zimski period kada raste potrošnja.

Rudnici u Bosni i Hercegovini suočavaju se s ozbiljnim problemima, dok stručnjaci upozoravaju da je proizvodnja uglja pala na historijski minimum. Zastarjela oprema, dugogodišnji problemi u upravljanju i nedovoljna ulaganja dodatno otežavaju proizvodnju električne energije.

Energetski stručnjak Almir Muhamedbegović za Federalnu televiziju upozorio je da je stanje u termoelektranama Republike Srpske posebno teško.

„Dvije termoelektrane Elektroprivrede RS-a su u gorem stanju nego dvije elektrane u vlasništvu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Pred kolapsom su. Oni kupuju ugalj dan za danom, što je strašno“, kazao je Muhamedbegović.

Zbog smanjene proizvodnje i potrebe za dodatnom nabavkom električne energije na tržištu, elektroprivrede se suočavaju sa sve većim finansijskim pritiscima.

Poskupljenje struje u BiH: Tržišna cijena višestruko veća

Stručnjak za energetiku i počasni član CIGRE Edhem Bičakčić upozorava na veliku razliku između cijena električne energije na tržištu i onih koje plaćaju domaćinstva.

Prema njegovim riječima, tržišna cijena električne energije nedavno je iznosila 320 eura po megavat-satu, dok je kao uporednu cijenu za domaćinstva naveo približno 40 eura.

Bičakčić smatra da takva razlika, posebno u periodima kada je neophodan uvoz električne energije, predstavlja ozbiljan izazov za poslovanje elektroprivreda.

On je naveo da su iz Elektroprivrede Republike Srpske najavili pripremu zahtjeva za povećanje cijena električne energije, dok za Federaciju BiH nema potvrđene informacije o novom zahtjevu.

Prema ranijim informacijama koje je objavio Capital, u Republici Srpskoj razmatrana je mogućnost znatnog povećanja cijena. Regulatorna komisija za energetiku RS sredinom oktobra saopćila je da tada još nije zaprimila zahtjev za utvrđivanje cijena za narednu godinu.

Elektroprivreda BiH pred novim zaduženjima

Finansijski problemi prisutni su i u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, koja je prema revidiranom planu poslovanja predvidjela dodatno zaduživanje.

Muhamedbegović tvrdi da bi oko 119 do 120 miliona KM avansa ranije isplaćenih rudnicima za neisporučeni ugalj trebalo biti pretvoreno u dugoročne pozajmice.

Istovremeno, prema njegovim navodima, Elektroprivreda BiH planira kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 50 miliona KM kako bi održala likvidnost.

Na finansijske rizike upozorava i Edhem Bičakčić, koji smatra da bi gubici elektroprivreda do kraja godine mogli biti znatno veći od trenutno iskazanih približno 50 miliona KM.

Problemi u rudnicima posebno su važni za Tuzlanski kanton, gdje proizvodnja uglja i rad Termoelektrane Tuzla imaju značajnu ulogu u domaćem elektroenergetskom sistemu.

BiH još nema vlastitu berzu električne energije

Dodatni problem predstavlja činjenica da Bosna i Hercegovina još nema domaću berzu električne energije, zbog čega se trgovina odvija na regionalnim tržištima, uključujući berze u Srbiji i Mađarskoj.

Uspostavljanje berze omogućilo bi transparentnije trgovanje i jasnije formiranje tržišnih cijena, ali potrebni zakon još nije usvojen.

Jedno od spornih pitanja u političkim pregovorima odnosi se na sjedište buduće berze, za koje HDZ BiH zagovara Mostar.

Muhamedbegović upozorava da nepostojanje organizovanog domaćeg tržišta stvara prostor za netransparentno poslovanje i moguće zloupotrebe.

Bičakčić, osim osnivanja berze, zagovara uspostavljanje sistema trgovanja emisijama ugljendioksida i mehanizama za certificiranje zelene energije, kako bi Bosna i Hercegovina mogla bolje iskoristiti vlastite energetske potencijale.

Hoće li građani plaćati skuplju struju?

Moguće novo povećanje cijena električne energije predstavljalo bi dodatno opterećenje za domaćinstva, ali i za privredne subjekte kojima je struja važan trošak poslovanja.

Veći računi za električnu energiju mogli bi se odraziti i na cijene pojedinih proizvoda i usluga, posebno u djelatnostima s velikom potrošnjom energije.

Ipak, upozorenja energetskih stručnjaka ne znače da je nova cijena električne energije već utvrđena. Za eventualno poskupljenje potrebni su odgovarajući postupci i odluke nadležnih regulatornih tijela.