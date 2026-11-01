Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 02.11.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Srebrenika:

-u naseljima: Babunovići, Salihbašići, Murati, Hodžići, Gulami, Ibrići, Panđurište, Omerbašići, Ahmići i Kovačevići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulici: Bosanskih Branilaca – lamele B1, B2, B3, B4 i C1 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Ivana Markovića Irca, Vahida Ibrića, Bosanskih Branilaca i Teritorijalna odbrana 92 u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Općine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 03.11.2026. godine (utorak) na području:

1. Opštine Kalesija:

-u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, Polje, te ulicama: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Reufa Hodžića, 21.Divizije i Muhsina Rizvića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

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