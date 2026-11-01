Ove namirnice mogu remetiti san: Izbjegavajte ih neposredno prije spavanja

Ako teško zaspite ili se često budite tokom noći, razlog bi mogao biti i u hrani koju konzumirate u večernjim satima. Određene namirnice mogu izazvati žgaravicu, otežati probavu ili djelovati stimulativno, zbog čega je važno obratiti pažnju na to šta jedete prije odlaska u krevet.

Osim izbora hrane, značajnu ulogu ima i vrijeme obroka. Obilna i masna jela neposredno prije spavanja mogu opteretiti probavni sistem i izazvati nelagodu koja otežava odmor.

Tamna čokolada

Iako se često smatra zdravijom alternativom drugim slatkišima, tamna čokolada sadrži kofein i teobromin, spojeve koji mogu imati stimulativno djelovanje. Njihova količina zavisi od udjela kakaa, a kod osjetljivih osoba konzumiranje čokolade u kasnim večernjim satima može otežati opuštanje i uspavljivanje.

Ako navečer poželite nešto slatko, pokušajte čokoladu jesti ranije tokom dana i obratite pažnju na to kako utiče na vaš san.

Ljuta hrana

Jela s mnogo čili papričica i izrazito ljutih umaka kod nekih ljudi mogu izazvati žgaravicu i probavne tegobe. Ako se konzumiraju neposredno prije lijeganja, takva nelagoda može otežati uspavljivanje i narušiti kvalitet sna.

Ljuta hrana može izazvati i osjećaj topline koji pojedinim osobama smeta tokom noći. Ako primijetite da nakon začinjenih jela lošije spavate, pokušajte ih konzumirati ranije.

Masna i pržena hrana

Hamburgeri, pomfrit, pržena piletina i druga masna jela nisu najbolji izbor za kasnu večeru, posebno ako se jedu u velikim količinama. Takvi obroci mogu izazvati težinu u stomaku, nadutost i pogoršati refluks, odnosno vraćanje želučane kiseline u jednjak.

Kako biste smanjili mogućnost noćne nelagode, preporučuje se da obilniji obrok završite dva do tri sata prije spavanja. Osobama koje često imaju žgaravicu može odgovarati i duži razmak između jela i odlaska u krevet.

Ako imate problema sa snom, korisno je pratiti kako različite namirnice utiču na vas i izbjegavati one nakon kojih primjećujete tegobe. Važno je i održavati redovan raspored spavanja te birati laganije večernje obroke.