Od danas osigurani depoziti u bankama u BiH do 100.000 KM: Šta to znači za građane?

Osigurani depoziti u bankama u BiH od danas, 1. novembra, iznose do 100.000 KM po deponentu u jednoj banci, umjesto dosadašnjih 70.000 KM. Nova odluka Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine donosi veći stepen zaštite novca građana u slučaju oduzimanja dozvole za rad banci.

Odluku je Upravni odbor Agencije donio 23. septembra ove godine u Sarajevu, a njena primjena zvanično počinje danas.

Povećanjem osiguranog iznosa za 30.000 KM građanima se pruža dodatna sigurnost za novac koji čuvaju na bankovnim računima.

Šta znači osiguranje depozita do 100.000 KM?

Osiguranje depozita podrazumijeva da Agencija za osiguranje depozita BiH, u slučaju oduzimanja dozvole za rad banci, isplaćuje deponentima sredstva do propisanog iznosa.

Novi limit od 100.000 KM odnosi se na jednog deponenta u jednoj banci, bez obzira na broj računa koje osoba ima otvorene u toj banci.

To znači da građanin koji u jednoj banci ima, naprimjer, 80.000 KM na štednom i 20.000 KM na tekućem računu ima ukupno 100.000 KM depozita koji mogu biti obuhvaćeni osiguranjem.

U osigurani iznos uračunava se i pripadajuća kamata, dok se eventualna dugovanja deponenta prema istoj banci odbijaju prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu.

Ako osoba ima novac u dvije različite banke koje učestvuju u sistemu osiguranja depozita, limit se primjenjuje zasebno za svaku banku.

Šta se dešava s novcem u stranoj valuti?

Osiguranje se odnosi i na depozite u stranim valutama, pri čemu se njihov iznos preračunava u konvertibilne marke prema kursu Centralne banke BiH na dan oduzimanja dozvole za rad banci.

Posebna pravila važe za zajedničke račune. U slučaju da nije drugačije dokazano, sredstva se dijele na jednake dijelove među vlasnicima računa, a svaki udio se posmatra u okviru osiguranog iznosa pojedinačnog deponenta.

Novac iznad propisanog osiguranog limita nije obuhvaćen garantovanom isplatom Agencije, već se eventualno potražuje kroz odgovarajući postupak nad bankom.

Bankarski sektor BiH ocijenjen stabilnim

Iz Agencije za osiguranje depozita BiH saopćeno je da povećanje osiguranog iznosa predstavlja korak prema usklađivanju domaćeg sistema zaštite depozita sa standardima i direktivama Evropske unije.

Na sjednici Upravnog odbora konstatovano je da je bankarski sektor Bosne i Hercegovine stabilan, dobro kapitaliziran, likvidan i profitabilan.

Istovremeno je odlučeno da godišnja stopa premije koju banke plaćaju za osiguranje depozita u 2027. godini ostane nepromijenjena i iznosi 0,26 posto.

Nova odluka o osiguranim depozitima u bankama u BiH objavljena je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od danas, 1. novembra 2026. godine.