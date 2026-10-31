Sutra kiša i snijeg u BiH, temperature u većem dijelu zemlje do 8 stepeni

RTV SLON
kiša, auto, stanje na cestama
Foto: Ilustracija

Vremenska prognoza za sutra donosi oblačno i hladno vrijeme s kišom u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok se na planinama i u višim područjima očekuje snijeg. Dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom od 3 do 8 stepeni, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće.

Jutarnje temperature zraka kretat će se od 1 do 7 stepeni, dok će na jugu dosezati 11 stepeni. Tokom dana očekuje se blagi porast temperature, ali će se zadržati hladno i tmurno vrijeme.

Biometeorološka prognoza nepovoljna za hronične bolesnike

Biometeorološke prilike sutra će se dodatno pogoršati zbog padavina, niskih temperatura, povećane vlažnosti zraka i sjevernog strujanja.

Takvi vremenski uslovi posebno će nepovoljno djelovati na osobe s plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima, kojima se preporučuje dodatni oprez.

Tmurno vrijeme i pojačan osjećaj hladnoće mogli bi negativno utjecati i na raspoloženje većeg dijela stanovništva.

Građanima se savjetuje da odjeću prilagode vremenskim uslovima, smanje fizičke aktivnosti i, posebno ako imaju hronične zdravstvene tegobe, ograniče duži boravak na otvorenom.

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