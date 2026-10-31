Spasioci GSS Lukavac i GSS Kladanj završili zahtjevnu alpinističku obuku

RTV SLON
Foto: Facebook

Pripadnici GSS Lukavac i GSS Kladanj uspješno su završili intenzivni alpinistički kurs koji je trajao četiri vikenda. Tokom obuke, održane pod vodstvom iskusnog instruktora Admira Anđelića Tombe, spasioci su usavršavali vještine neophodne za sigurno djelovanje na nepristupačnim i zahtjevnim terenima.

Kurs je obuhvatio teorijsku i praktičnu nastavu iz oblasti alpinizma, s posebnim naglaskom na tehnike kretanja i osiguranja na strmim terenima, pravilno korištenje alpinističke opreme i rad s užadima.

Učesnici su uvježbavali i izradu sidrišta, kao i sigurnosne procedure koje se primjenjuju tokom složenih alpinističkih aktivnosti i akcija spašavanja.

Obuka je zahtijevala visok nivo fizičke spremnosti, koncentracije i discipline, ali i međusobno povjerenje i timski rad.

GSS Lukavac i GSS Kladanj nastavljaju usavršavanje spasilaca

Kontinuirana edukacija jedan je od važnih segmenata rada gorskih službi spašavanja, čiji pripadnici često djeluju u uslovima koji zahtijevaju posebna znanja i fizičku izdržljivost.

Stečene vještine omogućavaju spasiocima sigurnije kretanje po nepristupačnom terenu, pravilno korištenje opreme i efikasniju koordinaciju tokom intervencija.

Posebnu važnost imaju tehnike rada s užadima i osiguravanja, koje se koriste prilikom pristupa unesrećenim osobama na strmim i teško dostupnim lokacijama.

Iz GSS Lukavac zahvalili su instruktoru Admiru Anđeliću Tombi na profesionalnom pristupu, predanosti i prenošenju znanja tokom četverosedmične obuke.

Zahvalnost su uputili i kolegama iz GSS Kladanj na saradnji i zajedničkom radu tokom kursa.

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