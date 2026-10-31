Preminuo Mišo Kovač, legenda regionalne muzičke scene

U 86. godini preminuo je Mate Mišo Kovač, jedan od najpoznatijih pjevača zabavne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Njegova karijera trajala je više od šest decenija, a pjesme su obilježile generacije slušalaca u Hrvatskoj i širom regiona.

Vijest o smrti legendarnog pjevača objavio je hrvatski portal Index, pozivajući se na izvore bliske Kovaču. Prema navodima medija, preminuo je u splitskoj bolnici.

Rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, gdje je proveo djetinjstvo. Tokom duge karijere izgradio je status jedne od najvećih muzičkih zvijezda Hrvatske, a njegove pjesme postale su dio muzičke baštine regiona.

Među njegovim najpoznatijim hitovima su „Ostala si uvijek ista“, „Dalmacija u mom oku“, „Malo mi je jedan život s tobom“, „Poljubi zemlju“, „Svi pjevaju, ja ne čujem“ i „Ako me ostaviš“.

Mišo Kovač ostavio je snažan trag na regionalnoj muzičkoj sceni, a njegove pjesme decenijama su ostale prepoznatljive publici različitih generacija.