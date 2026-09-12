Preminuo Emir Balić: Legendarna mostarska lasta otišla u 91. godini

Mostar se oprašta od jednog od svojih najpoznatijih simbola. U Mostaru je preminuo Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta i čovjek čije je ime decenijama bilo neraskidivo vezano za mostarske skokove, Neretvu i grad na njenim obalama.

Vijest o njegovoj smrti objavio je Centar za mir i multietničku saradnju Mostar, koji se od Balića oprostio kao od dugogodišnjeg prijatelja i saradnika, ističući njegovu posebnu vezu sa Starim mostom, Neretvom i Mostarom.

Balić je u zvaničnim takmičenjima u skokovima sa Starog mosta nastupio 20 puta, a čak 13 puta je slavio čuvenom „lastom“. Četiri puta bio je drugoplasirani, dok je tri puta zauzeo treće mjesto.

Svoj posljednji skok izveo je 1996. godine, kada je imao 61 godinu. Tokom bogate karijere izveo je više od hiljadu skokova, a upravo je „mostarska lasta“ postala zaštitni znak njegovog imena i simbol hrabrosti po kojem je ostao prepoznat širom regiona.

Balić je svoj odnos prema Mostaru, Starom mostu i tradiciji skokova zabilježio i u knjizi „Sjećanja“, objavljenoj 2008. godine u saradnji s Klubom skakača u vodu „Mostari“.

Odlaskom Emira Balića Mostar je ostao bez čovjeka koji je svojim skokovima obilježio jednu epohu. Njegovo ime ostat će trajno povezano sa Starim mostom, Neretvom i tradicijom mostarskih skokova.