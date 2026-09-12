Vitamin C u prevelikim dozama može izazvati tegobe: Na koje simptome obratiti pažnju

RTV SLON
Vitamini za energiju i imunitet koji ženama mogu donijeti vidljivu promjenu/ vitamine
Foto: Pexels/ Ilustracija

Vitamin C važan je za normalno funkcionisanje organizma, ali njegov pretjeran unos, posebno putem suplemenata, može izazvati probavne tegobe i povećati rizik od određenih zdravstvenih problema.

Ovaj vitamin ima važnu ulogu u funkcionisanju imunološkog sistema, zarastanju rana i očuvanju zdravlja kostiju, a prirodno se nalazi u brojnim vrstama voća i povrća. Tokom sezone prehlada mnogi ga dodatno uzimaju u obliku tableta i drugih preparata.

Budući da je vitamin C topiv u vodi, organizam ga ne skladišti u većim količinama, nego se višak uglavnom izlučuje urinom. Ipak, veoma visoke doze koje se duže vrijeme unose putem suplemenata mogu izazvati neželjene reakcije.

Probavne tegobe među prvim simptomima

Jedan od najčešćih znakova prevelikog unosa mogu biti problemi s probavom. Visoke doze vitamina C kod nekih osoba mogu izazvati proljev, mučninu, grčeve i bolove u stomaku.

Takve tegobe češće su povezane sa suplementima nego s unosom vitamina kroz hranu. Ukoliko se simptomi pojave nakon uzimanja određenog preparata, potrebno je obratiti pažnju na dozu i, prema potrebi, posavjetovati se s ljekarom ili farmaceutom.

Oprez kod osoba koje nakupljaju previše željeza

Vitamin C poboljšava apsorpciju željeza iz hrane, što može biti korisno osobama koje imaju nedovoljan unos ovog minerala.

Međutim, kod osoba koje imaju poremećaje zbog kojih se željezo prekomjerno nakuplja u organizmu, velike količine vitamina C mogu predstavljati dodatni rizik. Prekomjerno nakupljanje željeza može negativno uticati na jetru, srce i druge organe.

Visoke doze mogu povećati rizik od bubrežnih kamenaca

Pretjeran unos vitamina C može povećati i količinu oksalata u urinu. Oksalat se može povezati s mineralima i formirati kristale, koji kod osjetljivih osoba mogu doprinijeti nastanku bubrežnih kamenaca.

Poseban oprez preporučuje se osobama koje su ranije imale bubrežne kamence ili imaju druge probleme s bubrezima, naročito kada koriste suplemente s visokim dozama.

Koliko vitamina C je potrebno?

Većina ljudi dovoljne količine može unijeti raznovrsnom ishranom. Citrusno voće, paprika, brokula i jagode samo su neke od namirnica koje su bogate ovim vitaminom.

Uobičajene preporuke za dnevni unos iznose oko 75 miligrama za žene i 90 miligrama za muškarce, dok potrebe u pojedinim životnim okolnostima mogu biti veće.

Problemi se češće mogu javiti kada se istovremeno koristi više preparata koji sadrže vitamin C ili suplementi s vrlo visokim dozama. Veća količina ne znači nužno i veću korist za zdravlje, posebno ako se dovoljne količine već unose putem hrane.

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