Manjak vitamina C šalje jasne signale, evo kako ga tijelo upozorava

Manjak vitamina C može se razvijati neprimjetno, a prvi simptomi često se ignorišu iako ovaj vitamin ima ključnu ulogu u imunitetu, regeneraciji tkiva i očuvanju opšteg zdravlja.

Vitamin C, poznat i kao askorbinska kiselina, jedan je od najvažnijih nutrijenata za normalno funkcionisanje organizma. Iako se često vjeruje da je njegov nedostatak rijedak, brojna istraživanja pokazuju da manjak vitamina C i dalje pogađa veliki broj ljudi, naročito starije osobe i hospitalizirane pacijente. Pravovremeno prepoznavanje simptoma može spriječiti ozbiljnije zdravstvene posljedice.

Umor i slabost kao prvi znak upozorenja

Jedan od najranijih simptoma koji može ukazivati na manjak vitamina C jeste stalan osjećaj umora, čak i kada imate dovoljno sna i odmora.

Pošto vitamin C učestvuje u procesima koji organizmu obezbjeđuju energiju, njegov nedostatak može dovesti do opšte slabosti, manjka koncentracije i smanjene vitalnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Promjene na koži, desnima i krvnim sudovima

Manjak vitamina C često se prvo primijeti na koži i sluzokoži. Suha, hrapava koža ili sitne izbočine nalik pilećoj koži mogu biti znak da organizmu nedostaje ovaj vitamin. Istovremeno, krvni sudovi postaju osjetljiviji jer bez vitamina C nema pravilnog stvaranja kolagena, pa se modrice mogu pojaviti i nakon blagih udaraca.

Natečene, osjetljive ili krvareće desni takođe su čest signal da je unos vitamina C nedovoljan, čak i kod osoba koje redovno održavaju oralnu higijenu.

Sporo zarastanje rana i kako spriječiti manjak

Kolagen ima ključnu ulogu u obnavljanju tkiva, zbog čega manjak vitamina C može dovesti do sporijeg zarastanja posjekotina i ogrebotina.

Najbolji način da se ovo spriječi jeste raznovrsna i uravnotežena ishrana. Agrumi, bobičasto voće, paprika, brokoli i lisnato zeleno povrće predstavljaju bogate prirodne izvore ovog vitamina.

Ako postoji sumnja na izražen manjak vitamina C, preporučuje se savjetovanje s ljekarom kako bi se procijenila potreba za dodatnom suplementacijom.