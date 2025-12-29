Evo zašto je vitamin C nezaobilazan u beauty rutini tokom zime

Vitamin C jedan je od najvažnijih saveznika njege kože tokom hladnih mjeseci, jer svojim snažnim djelovanjem pomaže koži da ostane zdrava, blistava i otporna na vanjske utjecaje.

Upravo zato vitamin C već godinama zauzima centralno mjesto u beauty rutini žena širom svijeta i smatra se jednim od najtraženijih sastojaka u kozmetičkim proizvodima.

Brojni kozmetički brendovi razvili su serume, kreme i fluide koji se oslanjaju na vitamin C, jer lokalnom primjenom doprinosi jačanju kože, ujednačavanju tena i očuvanju mladolikog izgleda.

Kako vitamin C djeluje na kožu

Vitamin C je snažan antioksidans koji neutralizira slobodne radikale odgovorne za oksidativni stres, jedan od glavnih uzroka prijevremenog starenja kože.

Kada je koža izložena stresu, hladnoći i zagađenju, često poprima siv i umoran izgled, a vitamin C pomaže joj da povrati svježinu i prirodni sjaj.

Osim toga, vitamin C učestvuje u stvaranju kolagena, proteina ključnog za čvrstoću i elastičnost kože. Redovnom upotrebom proizvoda s ovim sastojkom smanjuje se vidljivost sitnih bora, a koža postaje glađa i otpornija.

Vitamin C i hladni mjeseci

Tokom jeseni i zime koža je izložena niskim temperaturama, suhom zraku i naglim promjenama vremena, zbog čega često postaje suha, osjetljiva i sklona iritacijama. Istovremeno, organizmu nedostaje vitamina i minerala koji su lakše dostupni u toplijem dijelu godine.

Vitamin C u tom periodu ima dvostruku ulogu, jer osim što jača kožnu barijeru, doprinosi i jačanju imuniteta. Pomaže stvaranju bijelih krvnih zrnaca koja učestvuju u borbi protiv infekcija, što ga čini važnim i kroz ishranu i kroz svakodnevnu beauty rutinu.

Kako uvesti vitamin C u beauty rutinu

Vitamin C se može unositi putem hrane, jer se prirodno nalazi u namirnicama poput agruma, kivija, paprika, zelja i crne ribizle. Ipak, za direktnu zaštitu kože tokom zime, dermatolozi često preporučuju proizvode za njegu lica koji sadrže vitamin C.

U standardnoj beauty rutini koja uključuje čišćenje, tretman i hidrataciju, proizvodi s vitaminom C koriste se nakon čišćenja, a prije nanošenja hidratantne kreme. Mnogi stručnjaci savjetuju večernju primjenu, kako bi tokom noći, kada se koža prirodno obnavlja, vitamin C mogao djelovati na regeneraciju ćelija i vraćanje zdravog izgleda kože.