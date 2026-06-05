Ljetno voće koje čuva zdravlje: Evo zašto biste ga trebali jesti češće

Dinja je jedno od najomiljenijih ljetnih voća, a osim što osvježava i hidrira organizam, sadrži vitamine, minerale i antioksidanse koji mogu doprinijeti očuvanju zdravlja.

Zbog visokog udjela vode i malog broja kalorija, dinja je dobar izbor za međuobrok tokom toplih dana. Jedna porcija od oko 160 grama sadrži približno 54 kalorije, uz ugljikohidrate, manju količinu proteina, vlakna i gotovo zanemariv udio masti.

Dinja je bogata vitaminima A i C, koji imaju važnu ulogu u očuvanju vida, zdravlju kože i normalnom funkcionisanju imunološkog sistema. Vitamin C djeluje kao antioksidans, što znači da pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, procesa koji se povezuje s razvojem brojnih hroničnih oboljenja.

Ovo voće sadrži i biljne spojeve poput beta-karotena, luteina i zeaksantina, koji su posebno važni za zdravlje očiju. Ishrana bogata voćem i povrćem narandžaste boje može pomoći u održavanju dobrog nivoa karotenoida u organizmu, što se povezuje s boljom zaštitom vida, naročito u starijoj dobi.

Osim toga, dinja sadrži kalij, mineral koji doprinosi normalnoj funkciji mišića, nervnog sistema i krvnog pritiska. U njoj se nalazi i folat, oblik vitamina B koji je važan za stvaranje novih ćelija, a posebno je značajan u periodu trudnoće.

Ipak, prije konzumiranja dinju je važno dobro oprati, jer njena gruba kora može zadržati nečistoće i bakterije. Poseban oprez preporučuje se osobama slabijeg imuniteta, kao i onima koji su ranije imali alergijske reakcije na dinju ili polen.

Dinja je za većinu ljudi sigurna i korisna namirnica, ali kao i kod svake hrane, najbolje ju je konzumirati umjereno i kao dio raznovrsne ishrane.