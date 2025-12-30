Pića na prazan stomak: Šta nikako ne piti ujutro

Edina Rizvić Aščić
Hladna pića na visokim temperaturama mogu više štetiti nego koristiti, izazivajući sužavanje krvnih sudova i povećanje osjećaja toplote. Stručnjaci preporučuju umjerene temperature napitaka.

Pića na prazan stomak mogu imati mnogo veći uticaj na organizam nego što većina ljudi misli, jer želudac ujutro reaguje osjetljivije na kiseline, šećere i stimulanse.

Upravo zato nutricionisti upozoravaju da pojedini napici, iako svakodnevni i popularni, mogu izazvati niz neprijatnih simptoma ako se konzumiraju prije obroka.

Razlog je jednostavan, neka pića nadražuju sluznicu želuca, dovode do naglih skokova šećera u krvi i mogu izazvati gorušicu, mučninu, slabost ili osjećaj nelagode koji se proteže tokom cijelog dana.

Kako pića na prazan stomak utiču na želudac

Kafa je jedan od najčešćih jutarnjih izbora, ali i jedan od najproblematičnijih kada se pije natašte. Ona podstiče lučenje želučane kiseline, što kod mnogih ljudi dovodi do pečenja u želucu, bola i dugoročne iritacije sluznice.

Osim toga, kafa na prazan stomak može pojačati nervozu i ubrzati rad srca, zbog čega stručnjaci savjetuju da se prije prve šoljice pojede makar mali zalogaj.

Alkohol je još rizičniji izbor ujutro bez hrane, jer se na prazan stomak mnogo brže apsorbuje u krv. To znači jače i brže djelovanje, veći pritisak na jetru, ali i mogućnost vrtoglavice, mučnine i naglog pada šećera u krvi. Slično djeluju i energetska pića, čija kombinacija kofeina, šećera i stimulansa može izazvati lupanje srca, drhtavicu i kasniji nagli pad energije.

Skriveni problemi s popularnim napicima

Gazirana pića, uključujući i mineralnu vodu, često se doživljavaju kao bezazlena, ali kada se piju na prazan stomak mogu izazvati nadutost i osjećaj pritiska. Kiseline dodatno iritiraju želudac, posebno kod osoba koje već imaju problema s probavom.

Voćni sokovi, naročito citrusni, iako se smatraju zdravim, sadrže velike količine prirodnih šećera i kiselina koje na prazan stomak mogu dovesti do iritacije želuca i naglog porasta glukoze u krvi, nakon čega slijedi pad energije.

Stručnjaci ističu da su pića na prazan stomak često zanemaren uzrok jutarnje nelagode i lošeg osjećaja tokom dana. Najsigurniji izbor ujutro ostaje čaša obične vode ili blagi biljni čaj, dok je ostala pića bolje ostaviti za vrijeme ili nakon obroka, jer male promjene u navikama mogu imati veliki značaj za probavu i opće zdravlje.

 

