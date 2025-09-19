Koliko je važan jod i zašto trebamo paziti koju so kupujemo

RTV SLON

Jod je jedan od ključnih minerala za normalno funkcionisanje ljudskog organizma, a njegova važnost se često podcjenjuje. Najpoznatija uloga joda jeste pravilno funkcionisanje štitne žlijezde, koja proizvodi hormone odgovorne za regulaciju metabolizma, rasta i razvoja. Bez dovoljno joda, štitna žlijezda ne može raditi normalno, što može dovesti do povećanja žlijezde, usporenog metabolizma, umora i ozbiljnijih poremećaja.

Pored štitne žlijezde, jod ima značaj i za mozak, naročito u periodu trudnoće i ranog djetinjstva. Nedostatak joda u tim fazama može negativno uticati na razvoj mozga i kognitivne funkcije. Ovaj mineral je važan i za zdravlje kože, kose, noktiju, kao i za opštu otpornost organizma.

U naš organizam jod najčešće unosimo preko hrane, a najbolji izvori su morska riba, plodovi mora, mliječni proizvodi i jaja. Međutim, kako se mnogi ljudi ne hrane redovno tim namirnicama, uvedena je praksa obogaćivanja kuhinjske soli jodom. Upravo zato je važno obratiti pažnju prilikom kupovine – na tržištu postoji i nejodirana so, čija dugotrajna upotreba može dovesti do ozbiljnog nedostatka joda i zdravstvenih komplikacija.

Zdravstvene institucije širom svijeta upozoravaju da nedostatak joda i dalje predstavlja globalni problem, posebno u zemljama gdje prehrana nije dovoljno raznolika. Kupovinom jodirane soli činimo jednostavan, ali izuzetno važan korak u prevenciji poremećaja štitne žlijezde i očuvanju zdravlja cijelog organizma.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Privremena obustava saobraćaja u Tuzli

Tuzla i TK

Večeras u Tuzli predstava i okrugli sto “Ja, Medeja”

Istaknuto

Usvojena Zajednička izjava Ćosića i Stiera na 7. sastanku POSP-a EU i BiH

Istaknuto

Danas sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Istaknuto

Stanje na putevima: Oprez zbog magle i odrona

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]