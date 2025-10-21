Laneno sjeme se nameće kao vrijedna nutritivna namirnica u svakodnevnoj ishrani, i upravo zato je vrijedi uvrstiti u svoj jelovnik. Ono je bogato esencijalnim masnim kiselinama, mineralima, vitaminima, vlaknima i proteinima.

Glavna masna kiselina u lanenom sjemenu je alfa-linolenska kiselina (ALA), koja pripada omega-3 masnim kiselinama. Osim toga, laneno sjeme i laneno ulje donose oleinsku kiselinu — mononezasićenu mast koja je povezana sa zdravljem srca.

Konzumiranje mljevenog lanenog sjemena posebno se preporučuje jer se time hranljive materije bolje apsorbuju. Uključivanje jedne kašike mljevenog lanenog sjemena dnevno može imati sljedeće dobrobiti: redovnija stolica, snižavanje holesterola, poboljšana vaskularna funkcija i regulacija krvnog pritiska.

Posebno su zanimljivi lignani — fitohormoni sadržani u lanenom sjemenu — koji mogu doprinijeti pravilnijem metabolizmu hormona.

Ako razmišljate o tome kako uvesti laneno sjeme u ishranu: idealno je dnevno unijeti jednu kašiku mljevenog lanenog sjemena (može se dodati jogurtu, kaši, salati) ili koristiti hladno ceđeno laneno ulje kao dodatak salatama.