Nedžida Sprečaković
Laneno sjeme se nameće kao vrijedna nutritivna namirnica u svakodnevnoj ishrani, i upravo zato je vrijedi uvrstiti u svoj jelovnik. Ono je bogato esencijalnim masnim kiselinama, mineralima, vitaminima, vlaknima i proteinima.

Glavna masna kiselina u lanenom sjemenu je alfa-linolenska kiselina (ALA), koja pripada omega-3 masnim kiselinama. Osim toga, laneno sjeme i laneno ulje donose oleinsku kiselinu — mononezasićenu mast koja je povezana sa zdravljem srca.

SJemenke lana odličan izvor vlakana i vitamina

Konzumiranje mljevenog lanenog sjemena posebno se preporučuje jer se time hranljive materije bolje apsorbuju. Uključivanje jedne kašike mljevenog lanenog sjemena dnevno može imati sljedeće dobrobiti: redovnija stolica, snižavanje holesterola, poboljšana vaskularna funkcija i regulacija krvnog pritiska.

Posebno su zanimljivi lignani — fitohormoni sadržani u lanenom sjemenu — koji mogu doprinijeti pravilnijem metabolizmu hormona.

Ako razmišljate o tome kako uvesti laneno sjeme u ishranu: idealno je dnevno unijeti jednu kašiku mljevenog lanenog sjemena (može se dodati jogurtu, kaši, salati) ili koristiti hladno ceđeno laneno ulje kao dodatak salatama.

