Šta je zapravo instant supa i koliko je (ne)zdrava?

Instant supa iz kesice dugo je sinonim za brzo rješenje kada nemamo vremena ili volje kuhati, dovoljno je samo dodati vruću vodu i tanjir tople supice je gotov, ali pitanje je šta zapravo jedemo kada pripremimo ovakav obrok i koliko je takva supa zaista dobra za zdravlje.

Instant supa iz kesice industrijski je dehidriran proizvod čiji se sastav uglavnom bazira na sušenom povrću, komadićima tjestenine ili griza, velikoj količini soli, pojačivačima ukusa, aromama i često dodatim mastima, a voda se iz proizvoda uklanja upravo kako bi dugotrajno stajala na polici bez kvarenja.

Ključni sastojci takvih supa najčešće su visoke količine natrija, pojačivači ukusa poput mononatrijevog glutamata (MSG), hidrolizirani biljni proteini, šećer ili glukozni sirup, biljne masti i arome koje imitiraju ukus mesa ili povrća. Povrće koje vidimo u kesici obično je prisutno u vrlo malim količinama, a supa nema značajan nutritivni profil sa malo vlakana i veoma malo kvalitetnih proteina.

Najveći problem ovakvih instant supa je upravo sadržaj soli, pa jedna porcija često može pokriti i 30 do 50 posto preporučene dnevne količine soli. Prekomjeran unos natrija povezan je s povišenim krvnim pritiskom i većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Osim soli, industrijski aditivi, pojačivači ukusa i drugi sastojci koje tijelo ne prepoznaje kao prirodnu hranu doprinose tome da instant supa više liči na aromatiziranu slanu tečnost nego na pravi obrok, pa nutritivna vrijednost takvih proizvoda ostaje niska u usporedbi s domaće pripremljenom supom koja sadrži stvarno povrće, meso ili kosti i kontrolisane količine soli.

Ako se instant supa jede povremeno kao brza opcija, to samo po sebi neće nužno narušiti zdravlje, ali ako postane redovna navika, može dovesti do prekomjernog unosa soli i dodatnih industrijskih sastojaka koji se povezuju s dugoročnim zdravstvenim problemima.