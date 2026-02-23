Presolili ste supu? Evo kako da je spasite

Arnela Šiljković - Bojić
Gaspaćo juha u bijeloj zdjeli na drvenom stolu s povrćem i zamućenom pozadinom Španije

Sezona supa je počela, a i najjednostavniji recept ponekad može poći po zlu. Dovoljan je jedan prstohvat soli više ili malo duže kuhanje da supa postane preslana. Iako su nekada prvi savjeti bili dodavanje krompira ili riže, savremeni kuhari danas preporučuju drugačiji pristup.

Presoljena supa spada među greške koje je relativno lako ispraviti, ali najbolja strategija je prevencija. Kuhar Kris Ngujen ističe da do viška slanoće često dolazi kada se supa začini prerano, bez uračunate količine tečnosti koja će tokom kuhanja ispariti. Također, sastojci bogati natrijem, poput konzerviranog paradajza ili suhog mesa, mogu dodatno pojačati slanost kako se jelo reducira. Zbog toga savjetuje da se supa redovno kuša tokom pripreme.

Jedan od načina ublažavanja slanoće, posebno kod kremastih supa poput onih od krompira ili praziluka, jeste dodavanje mlijeka ili biljnog napitka. Manja količina, jedna do dvije kašike pred kraj kuhanja, može omekšati okus bez narušavanja teksture. Sojino mlijeko unosi blagu slatkoću, dok ovseno daje puniju, zemljastu notu. Važno je dodavati postepeno i nakon svakog koraka probati supu.

Kod paradajz čorbi ili supa od luka može pomoći i dodatak kiseline. Nekoliko kapi limunovog soka ili malo sirćeta može „posvijetliti“ okus i stvoriti bolju ravnotežu. Preporučuje se započeti s pola kašičice, promiješati i probati prije eventualnog dodavanja nove količine.

Ako je riječ o bistrim čorbama, najjednostavnije rješenje je razblaživanje. Dodavanjem vode ili neslane temeljne juhe povećava se količina tečnosti, čime se smanjuje koncentracija soli.

Ukoliko vrijeme i sastojci to dopuštaju, moguće je i povećati količinu jela. Priprema nove, neslane ture iste supe i njeno spajanje s preslanom varijantom često je najsigurniji način da se postigne ravnoteža okusa. Svježe pripremljena supa bez dodatne soli ublažava koncentraciju u prvobitnoj količini, a pritom se zadržava originalni recept.

pročitajte i ovo

Magazin

Stručnjaci presudili vječnoj debati: Je li zdravija pileća ili supa od...

Magazin

Pek papir u pleh bez nerviranja: Trik koji koriste profesionalni pekari

Magazin

Da li je supa od kostiju zaista ljekovita ili samo kulinarski...

Magazin

Koji sos ide uz koju tjesteninu? Dodajte dašak Mediterana u svoj...

Magazin

Kako napraviti savršene uštipke uz pomoć jednog trika?

Magazin

Zamjena za ulje?! TikTok otkrio trik s krastavcem koji “topi” stomak

Tuzla i TK

Sutra u Tuzli “Poetsko veče”

BiH

Federalno ministarstvo rada razmatra digitalnu bazu poslodavaca za mlade

Tuzla i TK

Najavljena tematska sjednica Skupštine TK o Koksari Lukavac

BiH

BiH: Nakon 144 godine rada zatvara se Rudnik mrkog uglja

Tuzla i TK

Počinje prodaja sezonskih ulaznica za Panonska jezera

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]