Presolili ste supu? Evo kako da je spasite

Sezona supa je počela, a i najjednostavniji recept ponekad može poći po zlu. Dovoljan je jedan prstohvat soli više ili malo duže kuhanje da supa postane preslana. Iako su nekada prvi savjeti bili dodavanje krompira ili riže, savremeni kuhari danas preporučuju drugačiji pristup.

Presoljena supa spada među greške koje je relativno lako ispraviti, ali najbolja strategija je prevencija. Kuhar Kris Ngujen ističe da do viška slanoće često dolazi kada se supa začini prerano, bez uračunate količine tečnosti koja će tokom kuhanja ispariti. Također, sastojci bogati natrijem, poput konzerviranog paradajza ili suhog mesa, mogu dodatno pojačati slanost kako se jelo reducira. Zbog toga savjetuje da se supa redovno kuša tokom pripreme.

Jedan od načina ublažavanja slanoće, posebno kod kremastih supa poput onih od krompira ili praziluka, jeste dodavanje mlijeka ili biljnog napitka. Manja količina, jedna do dvije kašike pred kraj kuhanja, može omekšati okus bez narušavanja teksture. Sojino mlijeko unosi blagu slatkoću, dok ovseno daje puniju, zemljastu notu. Važno je dodavati postepeno i nakon svakog koraka probati supu.

Kod paradajz čorbi ili supa od luka može pomoći i dodatak kiseline. Nekoliko kapi limunovog soka ili malo sirćeta može „posvijetliti“ okus i stvoriti bolju ravnotežu. Preporučuje se započeti s pola kašičice, promiješati i probati prije eventualnog dodavanja nove količine.

Ako je riječ o bistrim čorbama, najjednostavnije rješenje je razblaživanje. Dodavanjem vode ili neslane temeljne juhe povećava se količina tečnosti, čime se smanjuje koncentracija soli.

Ukoliko vrijeme i sastojci to dopuštaju, moguće je i povećati količinu jela. Priprema nove, neslane ture iste supe i njeno spajanje s preslanom varijantom često je najsigurniji način da se postigne ravnoteža okusa. Svježe pripremljena supa bez dodatne soli ublažava koncentraciju u prvobitnoj količini, a pritom se zadržava originalni recept.