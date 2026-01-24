Stručnjaci presudili vječnoj debati: Je li zdravija pileća ili supa od paradajza?

Kada tražimo nešto toplo i utješno, mnogi posegnu za pilećom supom ili supom od paradajza. Ipak, njihov nutritivni kvalitet može biti vrlo različit, od laganog i korisnog obroka do jela s previše soli, masnoće i kalorija, zavisno od sastojaka i načina pripreme.

Nutricionistica Vandana Sheth, koja se bavi biljnom ishranom i dijabetesom, kaže da obje supe mogu biti odličan izbor, ali naglašava da sastav pravi najveću razliku. Njen savjet je da se biraju verzije bez dodatih šećera, s minimalno zasićenih masti i s nižim udjelom natrija. Preporučuje domaće ili minimalno obrađene varijante, sa svježim povrćem, nemasnim proteinima i namirnicama bogatim vlaknima.

Kardiološka dijetetičarka iz New Yorka Michelle Routhenstein navodi da standardna porcija pileće supe s rezancima, otprilike jedna šolja, obično ima oko 100 do 150 kalorija, sa šest do deset grama proteina, dok natrij može varirati od 500 miligrama do više od 1500 miligrama. Uz brojke, ističe i da domaća pileća supa može osigurati nemasne proteine, vitamine B grupe i cink, koji podržava imunitet. Dodaje da neke studije sugerišu kako pileća supa može pomoći u ublažavanju simptoma prehlade, poput zapušenog nosa, te da može imati i protuupalne efekte, zbog čega je mnogi biraju u sezoni viroza.

Ipak, upozorenje je isto, nisu sve pileće supe jednake. Komercijalne verzije, pa čak i neke domaće, mogu imati vrlo visok udio natrija, što može nepovoljno djelovati na krvni pritisak. Routhenstein preporučuje da se kod kupovine gotove pileće supe provjeri deklaracija i izabere proizvod s manje od 500 miligrama natrija po porciji, uz pažnju na dodatne šećere i pojačivače ukusa. Sheth također savjetuje supe na bazi temeljca, s nemasnom piletinom i mnogo povrća, te ograničavanje ili izbjegavanje kremastih varijanti koje su obično bogatije zasićenim mastima, prenosi New York Post

Supa od paradajza ima drugačiji nutritivni profil. Sheth navodi da jedna porcija, zavisno od toga da li je na bazi temeljca ili vrhnja, može imati od 70 do 150 kalorija. Kao prednost izdvaja likopen, te vitamine A i C, koji mogu doprinijeti zdravlju očiju i imunitetu. I ovdje natrij zna biti problem, posebno kod konzerviranih varijanti, gdje može iznositi od 400 do 900 miligrama. U odnosu na pileću supu, supa od paradajza obično ima manje proteina, što je važno uzeti u obzir ako želite obrok koji duže drži sitost.

Routhenstein naglašava da je likopen jedna od najvećih prednosti supe od paradajza, jer se radi o snažnom antioksidansu koji može pomoći u smanjenju upala i podršci zdravlju srca i imunitetu. Dodaje da se likopen proučava i zbog moguće uloge u smanjenju rizika od raka prostate. Osim toga, supa od paradajza može biti dobar izvor vitamina C i kalija, koji također doprinose zdravlju srca i otpornosti organizma. Kao i kod pileće supe, obje stručnjakinje ponavljaju da treba paziti na natrij i dodatne šećere, a Sheth preporučuje da se biraju pakovane supe u kojima su cjelovite rajčice među glavnim sastojcima, kako bi nutritivna vrijednost bila veća.

Ako bi morala izabrati samo jednu, Routhenstein kaže da bi se odlučila za supu od paradajza, upravo zbog antioksidansa, uz napomenu da sastojci i priprema presuđuju. Sheth zaključuje da se obje supe mogu uklopiti u zdravu ishranu ako se biraju pažljivo, pileća supa često bolje “drži” zbog proteina i osjećaja sitosti, dok je supa od paradajza jača po pitanju antioksidansa. Kako bi obrok bio potpuniji, supu od paradajza je moguće dopuniti prilogom bogatim proteinima, a najbolja kontrola soli i sastava ostaje priprema kod kuće ili pažljiv izbor proizvoda s nižim udjelom natrija.