Da li je supa od kostiju zaista ljekovita ili samo kulinarski mit?

Supa od kostiju već stoljećima zauzima posebno mjesto u tradicionalnoj kuhinji, a posljednjih godina postala je i dio brojnih savremenih dijeta. Iako se često naziva eliksirom zdravlja, postavlja se pitanje – da li je zaista toliko ljekovita i djelotvorna kako se tvrdi?

Ovo jelo vješto spaja drevnu tradiciju i savremeni način ishrane, a mnogi ga cijene zbog navodnih hranjivih i iscjeljujućih svojstava. Međutim, brojna savremena istraživanja pokazuju da su mnoge koristi koje se pripisuju supi od kostiju više teorijske nego naučno potvrđene, jer većina studija ispituje pojedinačne sastojke, a ne samu supu.

Ipak, neki nalazi idu u prilog njenom pozitivnom djelovanju. Prema istraživanjima iz posljednjih godina, supa od kostiju ima antiupalna svojstva koja mogu pomoći u ublažavanju simptoma ulceroznog kolitisa, dok hijaluronska kiselina i hondroitin sulfat prisutni u pilećoj čorbi s kostima usporavaju napredovanje osteoporoze, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Food Science.

Kako se priprema supa od kostiju

Supa od kostiju dobija se dugotrajnim kuhanjem kostiju – goveđih, ovčijih, pilećih, ćurećih ili svinjskih – u vodi, obično između 12 i 24 sata. Na taj način se u tečnost oslobađaju kolagen, proteini i minerali koji ovu supu čine hranjivom i bogatom mikronutrijentima.

„Što duže kuhate kosti i držite ih u čorbi, to ćete dobiti više proteina i kolagena iz njih“, objašnjavaju nutricionisti. Ova supa sadrži i niz važnih elemenata: aminokiseline, kalij, kalcij, magnezij, fosfor, željezo, selen, vitamine A i B, a istovremeno je niskokalorična – u prosjeku od 50 do 80 kalorija po porciji, od čega je većina protein.

Kolagen iz kostiju ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja kože, mišića, kostiju i vezivnog tkiva, dok proteini pomažu u obnovi tkiva, jačanju imuniteta i regulaciji krvnog pritiska.

Moguće zdravstvene koristi

Stručnjaci navode da redovno konzumiranje supe od kostiju može povoljno djelovati na zdravlje crijeva i ravnotežu mikrobioma, jer pomaže u zaštiti crijevne barijere.

„Obloga crijeva pomaže probavi, ali tokom vremena može oslabiti i dovesti do sindroma propusnih crijeva. Redovna konzumacija čorbe od kostiju može smiriti stomak i ublažiti upale“, pojašnjavaju nutricionisti.

Također, minerali poput magnezija, željeza i selena, zajedno s aminokiselinama, mogu ojačati imuni sistem, što supu od kostiju čini korisnim izborom tokom hladnijih mjeseci. Osim toga, elektroliti iz ove supe mogu pomoći kod mišićnih grčeva, te podržati normalno funkcionisanje živčanog sistema i mišića.

Kolagen – mit ili istina?

Jedno od najčešćih pitanja odnosi se na to koliko kolagen iz supe zaista pomaže tijelu da obnovi vlastiti kolagen.

„Supa od kostiju jeste bogata kolagenom, ali naučni dokazi da konzumacija kolagena direktno potiče njegovu proizvodnju u tijelu još uvijek su ograničeni“, upozoravaju stručnjaci, prenosi National Geographic.

Drugim riječima, supa od kostiju nije čarobni napitak, ali jeste topao, hranjiv i prirodan obrok koji, uz pravilnu ishranu i umjerenu konzumaciju, može doprinijeti boljem osjećaju i opštem zdravlju.