Ovo su ključne namirnice koje treba izbjegavati za vrijeme vrućina

Zdravstvena radnica upozorava na jedan čest sastojak koji bi tokom velikih vrućina trebalo izbjegavati. S obzirom na nastavak toplog vremena, mnogi se pitaju koju hranu i pića treba konzumirati, a šta bi bilo bolje izbjegavati.

Dr. Allie Hare, u saradnji s kompanijom Emma Sleep, podijelila je važne savjete o tome kako ishranom olakšati podnošenje vrućina i osigurati kvalitetniji odmor, piše Express.co.uk.

Izbjegavati šećer i alkohol

Dr. Hare ističe da je posebno važno izbjegavati napitke bogate šećerom, jer oni mogu ozbiljno narušiti kvalitet sna.

“Napitci bogati šećerom, poput kafa s aromatiziranim sirupima i gaziranih pića, uzrokuju nagle promjene nivoa šećera u krvi, zbog čega se ljudi češće bude tokom noći”, objasnila je.

Prema njenim riječima, i alkoholna pića, koja također mogu sadržavati velike količine šećera, mogu negativno utjecati na san. Iako alkohol u početku može izazvati pospanost, kasnije remeti ciklus spavanja i smanjuje REM fazu sna, što dovodi do slabijeg odmora.

Kako bi se izbjegle smetnje tokom noći, preporučuje se kontrolisati unos šećera, a slatke napitke ostaviti za povremene prilike, umjesto da se konzumiraju svakodnevno.

Mediteranska ishrana može pomoći boljem snu

S druge strane, postoje namirnice koje dr. Hare preporučuje češće konzumirati tokom toplog vremena. Kako navode dr. Hare i tim iz kompanije Emma Sleep, mediteranska ishrana prirodno je bogata triptofanom, aminokiselinom koju organizam koristi za proizvodnju serotonina. Serotonin se zatim pretvara u melatonin, hormon koji pomaže u regulaciji sna.

Među važnim namirnicama su jogurt i sir, jaja, riba poput lososa i tune, mahunarke kao što su leća i slanutak, te orašasti plodovi i sjemenke, uključujući bademe i sjemenke bundeve.

Laganija večera umjesto teških obroka

Stručnjaci savjetuju i izbjegavanje teške i gotove hrane, posebno u večernjim satima. Obroci poput hrane za ponijeti, prerađenog mesa i jela s kremastim umacima mogu loše utjecati na san, jer je organizmu potrebno više vremena da ih probavi. To tokom noći stvara dodatno opterećenje za tijelo.

Umjesto toga, preporučuju se lakše večere, kako bi tijelo imalo dovoljno vremena za probavu prije spavanja. Kada god je moguće, bolji izbor su riba i meso s roštilja, preljevi na bazi maslinovog ulja, kao i biljne masnoće poput avokada.

Dr. Hare zaključuje da prelazak na mediteranski način ishrane može značajno doprinijeti boljem snu.

“Dosljednije pridržavanje mediteranskog načina ishrane povezano je s dužim trajanjem i boljim kvalitetom sna”, poručila je.