Pad energije nakon jela: Evo zašto se javlja umor poslije obroka

Mnogi ljudi nakon obilnijeg ručka ili konzumiranja određene vrste hrane osjete pospanost, manjak energije i slabiju koncentraciju. Taj osjećaj često se opisuje kao pad energije nakon jela, a iako u većini slučajeva nije razlog za zabrinutost, povezan je s više procesa koji se u organizmu aktiviraju tokom probave.

Nakon obroka tijelo dio energije usmjerava na probavni sistem, kako bi hranu razgradilo i iskoristilo hranjive tvari. U tom periodu povećava se dotok krvi prema želucu i crijevima, što kod pojedinih osoba može izazvati osjećaj tromosti, usporenosti i umora. Blaga pospanost nakon jela relativno je česta pojava, naročito nakon obilnih i teških obroka.

Važnu ulogu ima i nivo šećera u krvi. Hrana bogata rafinisanim ugljikohidratima i šećerima, poput peciva, tjestenine, slatkiša ili gaziranih pića, može dovesti do brzog porasta glukoze u krvi. Organizam zatim luči veću količinu inzulina kako bi snizio nivo šećera, a nagli pad glukoze nakon početnog skoka kod mnogih ljudi može izazvati iscrpljenost, pospanost i slabiju koncentraciju.

Medicinski pregledi dostupni putem PubMed baze potvrđuju da nagle promjene nivoa šećera u krvi mogu utjecati na energiju, raspoloženje i sposobnost koncentracije.

Na osjećaj pospanosti poslije jela mogu utjecati i određene aminokiseline. Hrana bogata proteinima sadrži triptofan, supstancu koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina, hormona koji se povezuju s opuštanjem i snom. Hrana sama po sebi neće nužno uspavati organizam, ali obilniji obrok, zajedno s hormonalnim promjenama, može pojačati osjećaj umora.

Količina hrane također je važan faktor. Što je obrok veći i teži, probavni sistem mora uložiti više napora. Masna i kalorična hrana probavlja se sporije, zbog čega organizam duže ostaje usmjeren na proces probave. Stručnjaci iz Mayo Clinic ističu da manji i uravnoteženiji obroci mogu pomoći u održavanju stabilnijeg nivoa energije tokom dana.

Na umor nakon jela mogu utjecati i kvalitet sna, stres, dnevne navike i opće zdravstveno stanje. Kod osoba koje imaju inzulinsku rezistenciju ili probleme s regulacijom šećera u krvi, pad energije nakon obroka može biti izraženiji. Zbog toga se učestala i jaka iscrpljenost nakon jela ne bi trebala zanemariti.

Povremena pospanost nakon obroka uglavnom je normalna reakcija organizma. Tijelo prirodno reaguje na unos hrane i aktivaciju probavnog sistema. Ipak, ukoliko se nakon jela redovno javljaju izražen umor, vrtoglavica ili jaka slabost, posebno nakon manjih obroka, preporučuje se savjetovanje sa ljekarom.

Nagli pad energije nakon jela najčešće je rezultat kombinacije probavnih procesa, hormonalnih promjena i načina na koji organizam reguliše šećer u krvi. Vrsta hrane, veličina obroka i životne navike imaju veliki utjecaj na to kako se osjećamo nakon obroka, zbog čega se preporučuju umjerenost, uravnotežena prehrana i redovni obroci.