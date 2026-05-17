Ljekar otkriva da je ovaj položaj spavanja ključan za bolji odmor

Način na koji spavate može biti važan gotovo koliko i trajanje sna. Iako je udobnost najvažnija, stručnjaci i istraživanja posebno izdvajaju spavanje na boku kao položaj koji većini ljudi može najviše odgovarati.

Spavanje na boku pomaže pravilnom položaju kičme i olakšava prohodnost disajnih puteva. S druge strane, spavanje na leđima može pogoršati hrkanje i apneju u snu, dok se spavanje na stomaku smatra najzahtjevnijim za tijelo.

Kvalitetan san važan je za fizičko zdravlje, koncentraciju i opće stanje organizma. Iako se često govori o večernjoj rutini, temperaturi sobe i vremenu odlaska na spavanje, položaj tijela tokom noći također može uticati na odmor, disanje i jutarnje bolove.

Postoji li idealan položaj za spavanje?

Položaj tijela tokom sna utiče na to koliko se odmorno budimo, ali i na disajne puteve i položaj kičme. Spavanje na boku, leđima i stomaku ima svoje prednosti i nedostatke, pa ne postoji jedan položaj koji je najbolji za sve.

„Najbolji položaj za spavanje je onaj u kojem vam je najudobnije i u kojem najbolje spavate“, kaže stručnjak za spavanje dr. Michael Gradisar.

On dodaje da je, ukoliko je nekome najudobnije spavati na leđima, bolje da se tako naspava nego da uopće ne spava, iako taj položaj ima određene nedostatke.

Loš položaj tokom sna može dovesti do različitih problema. Specijalistica za spavanje dr. Emma Lin napominje da nedovoljno ili isprekidano spavanje može pojačati lučenje hormona stresa.

„To može dovesti do pogoršanja astme ili apneje u snu. Dišni sistem i mišići nemaju dovoljno vremena za pravilan oporavak“, kaže Lin.

Spavanje na boku

Spavanje na boku, poznato i kao lateralno spavanje, najčešći je položaj kod odraslih. Istraživanja pokazuju da ovaj položaj može pozitivno uticati na kvalitet sna.

Jedna novija opservacijska studija pokazala je da je spavanje na boku povezano s manje poremećaja sna u poređenju sa spavanjem na leđima.

Ovaj položaj prirodno pomaže da disajni putevi ostanu otvoreni, što je kod učesnika studije dovelo do manjeg broja buđenja povezanih s disanjem i simptoma apneje. Druga studija pokazala je da osobe koje spavaju na boku često prijavljuju bolji kvalitet sna.

Primijećeno je i da su učesnici koji su najčešće spavali na desnom boku imali duže trajanje dubokog sna i manje noćnih buđenja.

Ipak, spavanje na boku može stvoriti pritisak na ramena i kukove. Kako bi se to ublažilo, preporučuje se stavljanje jastuka između koljena, jer tako kukovi ostaju poravnati, a smanjuje se opterećenje donjeg dijela leđa.

Spavanje na leđima

Spavanje na leđima izaziva različita mišljenja stručnjaka. Ovaj položaj omogućava ravnomjernu raspodjelu tjelesne težine, ali može biti problematičan za disanje.

„Od svih položaja spavanja, naučni dokazi potvrđuju da je najgore spavati na leđima“, objašnjava Gradisar.

„Glavni razlog je znatno veća vjerovatnoća hrkanja i simptoma apneje u snu“, dodaje on.

Gradisar navodi da se tokom godina, zbog težine respiratornih simptoma, kod osoba koje često spavaju na leđima mogu razviti i brojni metabolički poremećaji.

Osim toga, spavanje na leđima ne odgovara uvijek kičmi. Na tvrdom madracu ovaj položaj može izravnati prirodnu krivinu donjeg dijela leđa, što dugoročno može izazvati nelagodu. Ako ipak spavate na leđima, mali jastuk ispod koljena može pomoći u očuvanju prirodnog položaja kičme.

Spavanje na stomaku

Spavanje na stomaku najmanje je uobičajen položaj i uglavnom se smatra najzahtjevnijim za tijelo. Iako može privremeno smanjiti hrkanje, ovaj položaj stvara veliki pritisak na kičmu.

Budući da se glava mora okrenuti u stranu kako bi osoba mogla disati, vratna kičma satima ostaje u neprirodnom položaju. Takvo dugotrajno uvijanje može dovesti do opterećenja tkiva i ligamenata, pa se ujutro često javljaju bol u vratu, ukočenost i bolovi u donjem dijelu leđa.