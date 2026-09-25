U Gračanici rasvijetljene dvije krađe mopeda, policija identificirala osumnjičene

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica rasvijetlili su dvije krađe mopeda počinjene na području Gračanice u periodu od 26. jula do 19. septembra 2026. godine.

Operativnim radom policija je došla do saznanja da se s ovim krivičnim djelima mogu dovesti u vezu G.B. i D.M.

U okviru istrage, 22. septembra je, po naredbi Općinskog suda u Gračanici, izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi G.B. Tom prilikom pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s navedenim krivičnim djelima.

Nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, protiv G.B. i D.M. bit će dostavljeni odgovarajući izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, u saglasnosti s postupajućim tužiocem.