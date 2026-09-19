Sarajevom prošao defile policijskih snaga, obilježeno 35 godina od mobilizacije policije RBiH

Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine prije 35 godina bila je povod za današnje okupljanje policijskih snaga, veterana i građana u Sarajevu, gdje je održana manifestacija „Od prvog poziva do odbrane države“.

Centralni dio obilježavanja bio je svečani defile koji je krenuo od Vječne vatre prema Skenderiji. Učestvovali su policijski službenici više policijskih agencija, kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova te veterani policijskog sastava iz perioda od 1991. do 1995. godine.

Obilježavanje je bilo posvećeno generacijama policajaca koji su početkom devedesetih učestvovali u organizovanju i odbrani Bosne i Hercegovine, ali i podsjećanju na značaj očuvanja policijskih institucija.

Sjećanje na policajce koji su učestvovali u odbrani BiH

Tokom manifestacije istaknuto je da je mobilizacija rezervnog sastava policije predstavljala jedan od važnih koraka u organizovanju odbrane zemlje u periodu neposredno prije početka rata.

Poruke sa skupa bile su usmjerene na zajedništvo, očuvanje sjećanja na pripadnike policije koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine te značaj savremenih i spremnih policijskih struktura u odgovoru na današnje sigurnosne izazove.

Nakon defilea program je nastavljen na Skenderiji svečanom akademijom posvećenom 35. godišnjici mobilizacije rezervnog sastava policije RBiH.

Manifestaciju „Od prvog poziva do odbrane države“ organizovali su Vlada Kantona Sarajevo i Unija saveza, udruženja policije MUP-a RBiH 1991–1995.