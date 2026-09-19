Minimalna plata u Crnoj Gori ide na 1.000 eura, država se odriče dijela prihoda u korist radnika

Minimalna plata u Crnoj Gori od januara bi trebala iznositi najmanje 1.000 eura, nakon što je Vlada usvojila prijedloge zakonskih izmjena kojima se predviđa povećanje zarada i ukidanje doprinosa zaposlenih za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema predloženom modelu, visina minimalne zarade zavisit će od nivoa obrazovanja potrebnog za određeno radno mjesto. Za poslove za koje je potrebna stručna sprema niža od srednje škole minimalna plata iznosila bi 1.000 eura.

Zaposleni na radnim mjestima za koja se traži treći ili četvrti stepen stručne spreme trebali bi primati najmanje 1.250 eura, dok je za radna mjesta koja zahtijevaju šesti ili viši stepen obrazovanja predviđena minimalna zarada od 1.400 eura.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sadašnja stopa od deset posto trebala bi biti smanjena na nula posto, a novac koji se do sada izdvajao za doprinose bio bi preusmjeren u neto zaradu zaposlenih.

To znači da bi se država odrekla značajnog dijela direktnih prihoda kako bi više novca ostalo radnicima. Povećanje minimalne plate u Crnoj Gori tako se ne bi zasnivalo isključivo na većem trošku poslodavaca, nego i na smanjenju opterećenja na zarade.

Ukidanje doprinosa otvorit će, međutim, veliki manjak u finansiranju penzijskog sistema. Vlada Crne Gore planira taj gubitak nadoknaditi iz drugih poreskih prihoda. Predloženo je ukidanje srednje stope poreza na dobit od 12 posto, koja se primjenjivala na dobit između 100.000 i 1,5 miliona eura. Taj iznos bi ubuduće bio oporezovan po stopi od 15 posto.

Veći dio prihoda od poreza na dohodak građana, poreza na nepokretnosti i motorna vozila, kao i naknada od igara na sreću, trebao bi ostajati u državnom budžetu. Time bi bio smanjen dio novca koji se iz ovih izvora preusmjerava crnogorskim općinama.

U Vladi očekuju da će veće plate i penzije povećati potrošnju građana, što bi državi donijelo više prihoda od poreza na dodanu vrijednost i akciza. Procjena je da bi veća potrošnja i rast ekonomije mogli nadoknaditi dio novca kojeg se država odriče ukidanjem doprinosa.

Predviđeno je i da se penzije usklađuju četiri puta godišnje, u skladu sa kretanjem prosječnih zarada i potrošačkih cijena. Rast plata bi se tako, kroz formulu za usklađivanje, trebao odraziti i na primanja penzionera.

Mjere još nisu konačne jer se nalaze u prijedlozima zakona koje je usvojila Vlada Crne Gore. Za njihovu primjenu potrebno je da zakonske izmjene budu usvojene u parlamentu. Ako dobiju podršku poslanika, minimalna plata u Crnoj Gori bit će povećana od januara, dok će doprinosi zaposlenih za penzijsko osiguranje biti ukinuti.