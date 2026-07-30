Crna Gora: Fekalije se izlile u more, četiri kupališta zatvorena

Na četiri kupališta u Crnoj Gori privremeno je zabranjeno kupanje nakon što su laboratorijske analize pokazale da morska voda ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta i puna je fekalija.

Crvene zastavice istaknute su na lokacijama Žukotrlica 02 i Žukotrlica 03 u općini Bar, kao i na kupalištima Slovenska plaža 01 i Pržno na području Budve. Crvena zastavica označava da ulazak u more na tim mjestima nije dozvoljen.

Problemi na barskoj plaži Žukotrlica u Šušanju primijećeni su nakon pojave mutne vode i neugodnog mirisa. Lokalni mediji ranije su izvijestili i o izlivanju otpadnih voda u more na najmanje dvije lokacije u blizini uređenih kupališta.