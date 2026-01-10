Rukometaši BiH poraženi od Crne Gore

Foto: RS BiH

Rukometaši Crne Gore savladali su sinoć u Podgorici selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 36:25, u prijateljskoj utakmici odigranoj u glavnom gradu Crne Gore.

Izabranici BiH dobro su otvorili susret te su u šestoj minuti imali prednost od 3:2, dok je u 15. minuti rezultat bio izjednačen (7:7). Ipak, domaća selekcija, koja je u ovom meču važila za favorita, do kraja prvog poluvremena preuzela je kontrolu i na odmor otišla s prednošću od 18:13.

U nastavku susreta Crnogorci su dodatno pojačali tempo, povećavali razliku i na kraju slavili ubjedljivo, s 11 golova prednosti.

U redovima reprezentacije BiH najefikasniji je bio Faris Čolaković sa šest postignutih golova, dok su Dragan Šoljić i Omer Mehmedović dodali po pet. Ibrahim Haseljić i Mirko Mišetić postigli su po dva gola, dok su se u strijelce još upisali Domagoj Alilović, Marko Parežanin, Ermin Ombaša, Amer Šahinović i Adi Mehmedćehajić s po jednim pogotkom.

Na golu selekcije BiH Bekir Čordalija zabilježio je 10 odbrana, dok je Zoran Radić dodao šest.

Reprezentacije BiH i Crne Gore drugi prijateljski susret odigrat će u nedjelju od 16 sati, ponovo u Podgorici, a taj meč bit će zatvoren za javnost.

