Danas okupljanje rukometne reprezentacije BiH

RTV SLON
Foto: RS BiH

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas započinje okupljanje u Sarajevu, gdje ulazi u drugi dio priprema za nastavak sezone i predstojeće prijateljske utakmice protiv Crne Gore.

Selektor Damir Doborac za ovaj ciklus na raspolaganju ima 24 igrača koje je pozvao za pripreme krajem ove i početkom naredne godine, kao i za dva prijateljska susreta koji će biti odigrani u januaru.

Na spisku selektora Doborca nalaze se: Bekir Čordalija, Zoran Radić, Aldin Alihodžić, Adi Mehmedčehajić, Mirko Mišetić, Mislav Grgić, Nikša Trivunović, Omer Mehmedović, Alen Hadžimuhamedović, Luka Knežević, Ognjen Kalamanda, Milan Vukšić, Domagoj Alilović, Amer Šahinović, Renato Čajić, Alem Hadžić, Faris Čolaković, Marko Panić, Kerim Semić, Ibrahim Haseljić, Luka Perić, Dragan Šoljić, Adin Faljić i Ermin Ombaša.

Reprezentativci će trenirati u Sarajevu do 8. januara, nakon čega je planiran odlazak u Crnu Goru. Prva prijateljska utakmica protiv domaće selekcije na rasporedu je 9. januara, dok će drugi meč biti odigran 11. januara.

Mušku rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u martu naredne godine očekuju i utakmice predbaraža protiv Kosova, koje su ujedno i borba za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

