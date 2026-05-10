Rukometaši BiH danas se okupljaju u Tuzli pred baraž za Svjetsko prvenstvo

Rukometaši Bosne i Hercegovine danas se okupljaju u Tuzli, gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih Ostrva za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Selektor muške rukometne reprezentacije BiH Damir Doborac skratio je spisak igrača na koje računa za ovaj dvomeč, nakon što su Zmajevi u prethodnoj rundi baraža eliminisali Kosovo.

Prvi susret protiv Farskih Ostrva igra se 14. maja od 20 sati u tuzlanskom Mejdanu, gdje će rukometaši BiH pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati, u Torshavnu.

Na skraćenom spisku selektora Doborca nalaze se golmani Bekir Čordalija, Zoran Radić i Aldin Alihodžić.

Na krilnim pozicijama su Adi Mehmećehajić, Mirko Mišetić, Ibrahim Haseljić i Luka Perić, dok su među bekovima Omer Mehmedović, Mislav Grgić, Nikša Trivunović, Alen Hadžimahmutović, Domagoj Alilović, Amer Šahinović, Marko Panić, Faris Čolaković i Pavle Petrović.

Na poziciji pivota konkurisat će Adin Faljić, Dragan Šoljić i Amir Muhović.

Rukometaši BiH će kroz pripreme u Tuzli pokušati što spremnije dočekati prvi meč baraža, a pobjednik dvomeča izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.