Danas okupljanje u gradovima širom svijeta u čast Halidu Bešliću

RTV SLON
Tuzla se večeras okuplja uz pjesme Halida Bešlića

Danas će se širom svijeta održati okupljanja u čast Halida Bešlića, legende narodne muzike čije su pjesme obilježile generacije. Građani brojnih gradova u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori okupljaju se kako bi kroz pjesmu i sjećanje odali poštovanje umjetniku koji je svojim glasom i emocijom ujedinio ljude bez obzira na granice.

ENIS BEŠLAGIĆ POZVAO GRAĐANE ŠIROM BIH NA OKUPLJANJE U ČAST HALIDA BEŠLIĆA

Bh. glumac Enis Bešlagić uputio je emotivan apel, pozvavši sve da na najdostojanstveniji način isprate Halida Bešlića, kroz pjesmu i zajedništvo.

“Vrijeme je da Sarajevo, građani BiH i cijelog regiona isprate Halida na najljepši mogući način, iz srca Sarajeva. Dođite da zajedno pjevamo njegove pjesme i osjetimo emocije koje nam je darovao sve ove godine,” poručio je Bešlagić.

Tuzla će danas, 12. oktobra, u 17 sati na Trgu slobode okupiti građane koji će pjesmom i sjećanjem odati počast legendi narodne muzike, Halidu Bešliću.

Tuzla se večeras ujedinjuje u pjesmi i emocijama, jer Halid Bešlić će zauvijek živjeti u muzici i srcima ljudi.

pročitajte i ovo

Istaknuto

BiH u prijateljskoj utakmici protiv Malte, evo gdje možete gledati meč

Tuzla i TK

Danas počinje vašar u Puračiću

Vijesti

Sutra u FBiH Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Istaknuto

Danas potpuna obustava saobraćaja u dijelu ulice Bosne srebrene u Tuzli

Istaknuto

Stanje na putevima: Radovi usporavaju vožnju na pojedinim mjestima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]