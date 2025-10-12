Danas okupljanje u gradovima širom svijeta u čast Halidu Bešliću

Danas će se širom svijeta održati okupljanja u čast Halida Bešlića, legende narodne muzike čije su pjesme obilježile generacije. Građani brojnih gradova u Bosni i Hercegovini, regionu i dijaspori okupljaju se kako bi kroz pjesmu i sjećanje odali poštovanje umjetniku koji je svojim glasom i emocijom ujedinio ljude bez obzira na granice.

Bh. glumac Enis Bešlagić uputio je emotivan apel, pozvavši sve da na najdostojanstveniji način isprate Halida Bešlića, kroz pjesmu i zajedništvo.

“Vrijeme je da Sarajevo, građani BiH i cijelog regiona isprate Halida na najljepši mogući način, iz srca Sarajeva. Dođite da zajedno pjevamo njegove pjesme i osjetimo emocije koje nam je darovao sve ove godine,” poručio je Bešlagić.

Tuzla će danas, 12. oktobra, u 17 sati na Trgu slobode okupiti građane koji će pjesmom i sjećanjem odati počast legendi narodne muzike, Halidu Bešliću.

Tuzla se večeras ujedinjuje u pjesmi i emocijama, jer Halid Bešlić će zauvijek živjeti u muzici i srcima ljudi.