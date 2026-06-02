Koncert Dženana Lončarevića 7. juna na Trgu slobode u Tuzli

Koncert Dženana Lončarevića bit će održan u nedjelju, 7. juna 2026. godine, na Trgu slobode u Tuzli, s početkom u 20:00 sati.

Riječ je o događaju kojim će u Tuzlanskom kantonu biti obilježen početak ljetne turističke sezone, uz muzički program na otvorenom i nastup jednog od najpoznatijih regionalnih izvođača.

Organizatori su najavili da je ulaz na koncert besplatan za sve posjetioce.

Događaj se realizuje s ciljem promocije kulturno-turističkih sadržaja Tuzlanskog kantona, a podršku organizaciji pružaju Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Početak ljeta uz muzički program u centru Tuzle

Trg slobode u Tuzli i ranije je bio mjesto održavanja brojnih kulturnih, turističkih i muzičkih događaja, a koncert Dženana Lončarevića najavljen je kao prilika za okupljanje građana i posjetilaca u centru grada.

Organizatori pozivaju građane Tuzle, ali i posjetioce iz drugih gradova, da prisustvuju događaju i zajedno obilježe početak ljeta u Tuzlanskom kantonu.