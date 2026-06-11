Trg slobode Tuzla postaje centar navijanja tokom Svjetskog prvenstva

Trg slobode u Tuzli od 11. juna do 19. jula bit će centralno mjesto okupljanja ljubitelja fudbala koji će utakmice Svjetskog prvenstva moći pratiti na velikom LED ekranu postavljenom u centru grada.

Posebnu pažnju privlači nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će tokom Mundijala imati podršku brojnih navijača upravo na Trgu slobode. Očekuje se da će gradski trg tokom prvenstva postati mjesto zajedničkog navijanja, praćenja najvažnijih utakmica i dijeljenja emocija koje donosi najveća svjetska fudbalska smotra.

Građanima i posjetiocima bit će omogućeno da utakmice prate na otvorenom, u ambijentu koji spaja sport, druženje i navijačku atmosferu. Ulaz je slobodan za sve zainteresovane, a Trg slobode tokom narednih sedmica postat će mjesto susreta porodica, prijatelja i svih zaljubljenika u fudbal.

Pred Tuzlom su dani ispunjeni sportskim uzbuđenjima i navijačkom energijom, a javno praćenje utakmica pružit će priliku da se u srcu grada zajedno prožive najvažniji trenuci Svjetskog prvenstva i pruži podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine.